被越界中国大陆渔船掷石 台海巡队发震撼弹反击

有中国大陆渔船昨天（18日）越界到马祖海域，并朝台湾的海巡队快艇丢掷石头。海巡队击发震撼弹，大陆渔船惊吓逃离。海巡队称，将追缉投掷石头的中国渔民归案。

据台湾联合新闻网报道，马祖海巡队快艇当天上午10时50分在南竿瀚林角西北方3.1海里被大陆渔船投掷石头，经实施广播，对方仍拒绝停船。马祖海巡队使用霰弹枪击发震撼弹一发回击，渔船惊吓逃离。

报道称，大陆渔船近日频繁在马祖海域出没。另据台湾《苹果日报》报道，马祖海巡队上个月初查获两艘越区大陆渔船后，当月21日又在莒光海域查获越界大陆船只，逮获四人一船。

为确保马祖海域治安，海巡署派出澎湖舰驰赴支援，晚间6时抵达北竿驻守，另增派特勤快艇两艘八人，以大小兼顾、快慢搭配原则，部署舰船勤务，强力制止大陆渔船越界及攻击。

此外，中国大陆海外网则报道，震撼弹虽然是非致命性武器，但爆炸威力仍相当惊人，能对人体造成一定的伤害。

报道称，台湾海巡队人员使用此类弹药针对大陆渔民，早有先例。最严重的一次事件发生在2017年5月6日。当天，海巡队曾向广东省南澳31049号大陆渔船发射弹药，使用的正是震撼弹。过程中，两名大陆渔民受伤，他们的腿及脚踝部位出现流血情况。

针对大陆渔民受伤事件，国台办新闻发言人安峰山曾说，多年来大陆为两岸渔民正常作业提供保障，两岸同胞是骨肉兄弟，将心比心，台湾方面应当停止以粗暴和危险的方式来对待大陆渔民，保证相关渔民的生命财产安全。