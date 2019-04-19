中国海军陆战队扩编成军 获官方报道证实

中国央视前天（17日）曝光中国首艘国产航母第五次海试的画面，报道结尾提及“两栖作战力量由兵种转向全面发展，陆战队扩编成军，一系列转型之举，让兵种搭配、职能分配更加合理”。有中国媒体梳理后发现，虽然有关中国海军陆战队扩编改革的传闻去年以来就不绝于耳，但官方报道在用词上采用“扩编成军”，当属首次。

据中国《北京青年报》旗下的“政知见”公众微信号昨天报道，上述报道是对中国海军陆战队扩编成军最正面、权威的证实。

军事评论员宋忠平向政知见解释，海军陆战队顾名思义，主要是遂行登陆作战、岛礁作战、岛屿攻防战等特种作战任务。正因为其担负任务复杂、艰险，所以海军陆战队其实在各个国家所充当的都是一个特种兵的角色。

资料显示，中国海军陆战队自1953年组建陆战第1 团，1980年5月成立陆战第1旅以来，目前已发展成由陆战步兵、两栖装甲兵、炮兵、防空兵、工程兵、通信兵、防化兵、两栖侦查兵和各种勤务保障分队等组成的综合两栖作战力量，可单独或配合其他军兵种实施登陆作战，参加海军基地、港口、岛屿的防御作战及特种机动作战等。

“越来越复杂的任务下，目前海军陆战队所要求具备的能力应该是海陆空三栖作战素质、投送能力。也正是我们的陆战队宣称的‘陆上猛虎、海中蛟龙、空中雄鹰’。”宋忠平介绍称，陆战队的战斗员训练要求水平相对陆军等其他军兵种更高、更全面，对装备的熟悉程度要比陆军高得多。除了人员素质，陆战队配备的武器装备也更为复杂。

提到海军陆战队，军迷总会联想起建设经验丰富、多次实战的美国海军陆战队。美国的陆战队虽然也被冠以“海军”之名，但它却是美国五大军种中独立的一支两栖作战力量，并非隶属于美国海军。宋忠平表示，这足以体现出美军对于海军陆战队的重视、肯定。当然，在历次军事冲突中，美军海军陆战队都是先锋部队，同时这也是美国总统可以不经授权直接调用的唯一一支部队。需要注意的是，区别于美军，中国方面目前即便实现了扩编，但陆战队仍然是隶属于解放军海军之下的一个兵种，并非独立的军种。

宋忠平说，相比美国，中国海军陆战队规模要小很多。“美军的海军陆战队下辖四个师（包括一个预备役师），其中三个陆战师就有足足15万人，整个陆战队人数要超过20万。遂行海外的作战任务时，他们会比陆军发挥更大作用，而且机动作战能力、三栖作战能力非常强。相较其他军兵种，陆战队员在美国不论是军队中还是民间，都会被‘高看一眼’。”

至于中国海军陆战队为何要进行扩编，宋忠平认为，根本原因是中国所面临的或传统或非传统方面威胁在不断增多，一方面岛礁争端等均涉及两栖作战、岛礁攻防等任务。另外一方面，目前各国的海军陆战队除了担负前述两栖作战等任务外，同样还要担负起随船（水面舰艇）安保、驻外使领馆安保甚至是反恐等任务。从这个角度看，中国自己的任务种类、需求也在增加。“举一个简单的例子，中国的军舰在亚丁湾常态化护航，这在以前是没有过的，这就需要有随舰的陆战队员遂行安保、反恐任务。电影中撤侨、解救人质的蛟龙突击队员，正是我们的海军陆战队。”

不论是从军事斗争准备的角度来看，还是从反恐作战任务角度看，目前中国海军陆战队的规模都远不足以担负如此繁重、严峻的任务。加强相关作战能力、人员装备配置，顺其自然。宋忠平说：“这里面除了加强人员数量、素质外，也需要格外注意强化陆战队的装备现代化。”

报道称，有关中国海军陆战队将要实行扩编的传闻从2017年就在网络上盛传。2017年海军陆战队司令员、政委两位少将主官在媒体上获得披露。《环球时报》当时分析指出，解放军海军陆战队在此之前并没有组成独立的军级单位，新亮相的领导班子成员都是少将级别，这似乎从侧面证实了解放军陆战队成立军级单位的说法。

同时，2017年3月的国防部记者会上，发言人吴谦首次证实海军陆战队相关改革措施正在按计划稳步推进：“海军陆战队作为海军的一个兵种，近年来在执行海外护航、抗洪抢险、抗震救灾等多样化军事任务中发挥了重要作用。目前，包括海军陆战队调整在内的相关改革措施正在按计划稳步推进。”

不过，反对上述猜测的论调同样层出不穷。此次央视采纳“扩编成军”的说法，终于为传闻正名。

目前中国海军陆战队具体规模、扩编后的规模均无从查证，但环球网今年初刊载的一篇批驳文章中援引了美国分析机构给出的数据：中国海军陆战队将由原先的两个旅扩编为8个旅，总员额可能达到4万人，同时任务也将得到拓展。

那时，环球网刊文指出，美国大量引用中国国内公开报道，看似“客观公正”，但藏着一个“中国威胁论”的内核。宋忠平表态称，中国国防力量的现代化、人员装备的扩充更新，是根据中国的国防需要和国力自然而然进行的。所谓“中国威胁论”，不过是国外不同利益团体为了达到自身目的进行的炒作。