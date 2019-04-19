中国媒体人称获得刘强东性侵起诉书 内容列举六项指控

一位中国媒体人昨天（18日）在微博上发布据称是京东创办人刘强东的性侵案起诉书的中文翻译版本，列举原告提出的六项指控。

媒体人王志安在微博上称，原告在4月16日起诉刘强东后，他第一时间获得了起诉书原文，并连夜翻译成中文。

据“北京头条客户端”报道，王志安公布的资料显示，原告一共提出了六项指控：意图伤害和殴打；非法限制自由（在豪华车内）；性侵和殴击（公寓内）；意图伤害和殴击的连带责任（豪华车内）；非法限制自由的连带责任（豪华车内）；性侵和殴击的连带责任（公寓内）。

报道称，这份起诉书是16日涉事女生正式向明尼苏达阿伯里斯法院提起的民事诉讼，称自己在2018年8月30日，被刘强东强奸。

王志安公布的资料显示，京东公司也成为被告，提出原告控告公司的八个理由，包括1、在本案相关的时间范围内，刘强东作为京东的董事长和CEO（首席执行官），在他的工作范围内，依据其显然和真实的权威性从事行为；在本案相关的时间范围内，被告京东许可、帮助并在财务上支持被告刘的全部行为；以及京东为被告刘提供了其在明尼苏达期间，不受限制使用公司资金的渠道。

这份资料之后提到，基于这些原因，京东应当对被告刘强东的意图伤害和殴击行为承担连带责任。