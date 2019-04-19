为韩国瑜留选总统的窗 吴敦义重提“征召初选”

鸿海董事长郭台铭早前表态参与台湾总统初选，让外界解读国民党原有意以共推或征召高雄市长韩国瑜将生变。国民党主席吴敦义今天受访表示，原规划“应该不会”改变，并重提“征召初选”概念，要让韩国瑜一起被动参与党的总统初选。吴敦义的说法，形同帮韩国瑜参选总统留一扇窗。

据联合新闻网报道，吴敦义说，他会“很快”邀请有意愿参与总统初选者与韩国瑜碰面，了解他们对初选机制想法，假设都愿意参与初选机制，这个比较公平合理，希望这样公正无私办初选。

吴敦义表示，新北市长朱立伦、立委王金平、前台北县长周锡玮分別表达有意愿参选总统初选；此外，韩国瑜虽刚选上市长，但这四人中韩民调比较高，若党要找最强的人应该考虑用征召的方式。

吴敦义说，征召第一种形式类似2015年，把原提名人选作废，这样不好、不可取；第二种是初选参与人出线后，全代会定案前，突然征召另一人，这也不可取，因为被提名人没有参加初选，参加者也会觉得不公平。

第三种是他不方便主动参与初选，给与征召被动参与党的初选机制，与参选者一起参与初选，这样比较公平有正当性。吴敦义表示，这较不伤党的立场，也可以把不方便主动表态参加初选者被动征召加入初选，特邀他加入初选。

外界解读，党中央周三中常会后颁发荣誉状给郭台铭是为拱郭台铭参选铺路。至于郭台铭会在中常会的会场再次宣布要参选总统，吴敦义称他是不知情的

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吴敦义说，郭台铭当天宣布参选国民党总统初选，这段并非在流程里，因为整个程序就只是颁发荣誉状的授证仪式，但也不可能叫他不要讲，这样也不礼貌，“我心里就扑通扑通在那里动”。

吴敦义表示，好在郭台铭宣布参选不是在当天下午的常会后，而是早上在妈祖庙就说，因此与颁发荣誉状无关，不是党安排让他宣布参选，“还好有晚报为证”；授证时中常会也已经结束会议，已经切割，如果第一次在常会听宣布，那就洗不清了。