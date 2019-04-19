邯郸袁府事件初步调查结果：违法占地 违规建设

中国邯郸市当局对河北曲周违法占地建设“袁府”的指控展开调查，认定“袁府”违法占地、违规建设。

据中国澎湃新闻昨天（18日）引述《邯郸市调查组初步核实曲周县寺头后街村“违法占地建设私人宅院”情况》报道，4月16日晚上，邯郸市调查组进驻曲周县，对曲周县寺头后街村“违法占地建设私人宅院”展开深入全面调查。

经初步核实，该“违法占地”项目是曲周桂昌养老中心（法定代表人赵京），位于曲周县第四疃镇寺头后街村村西。该项目于2017年3月、5月、8月，分别办理了环保备案、营业执照、民政许可，但存在未批先建、违法占地、违规建设问题，违法占地54.23亩（包括坑塘水面30.94亩、建筑物12.54亩、绿化用地10.75亩），不在“四区一线”范围内，没有占用基本农田。

《情况》透露，该项目为中式仿古建筑，共计149间，其中：养老用房121间、公共用房28间，未发现“地下宫殿”“祠堂”“戏院”等建筑形态。下一步，对该项目存在的违法违规行为以及项目建设中相关单位的监管责任等问题，市调查组将继续进行深入调查，调查结果及时公布。

上述寺头后街村“违法占地建设私人宅院”即澎湃新闻此前报道里提到的“袁府”。澎湃新闻记者从各方了解到，“袁府”的背后是曲周县桂昌敬老院有限公司，曲周籍富商袁平年自称为其实际控制人，而袁的外甥赵京为该公司法定代表人。

河北曲周“袁府”外围院墙已被拆除，公司牌匾移至城楼门口。

4月18日上午，澎湃新闻记者在位于河北邯郸曲周县第四疃镇寺头后街村北的曲周县桂昌敬老院有限公司现场发现，此前连接乡间小路与该公司石拱桥头的彩钢瓦简易大门以及外围院墙已被拆除。此前悬挂在彩钢瓦简易大门上的曲周县桂昌敬老院有限公司牌匾已移至该仿古建筑群的城楼东大门上。

18日下午，曲周县委有关部门负责人透露，袁平年的曲周县桂昌敬老院有限公司项目实际占地102亩，其中被城墙围起来的仿古建筑群和人工湖占地约54亩，其土地性质已转为可用建设用地，河北省政府同意征收，但并未履行土地出让程序。去年，占地12亩多的仿古建筑群被国家土地主管部门卫片拍到后，曲周县国土部门已对曲周县桂昌敬老院有限公司进行处罚并收归国有其仿古建筑群。仿古建筑群城墙外被曲周县桂昌敬老院有限公司围起来的剩下一部分土地的性质为一般农田，目前种植小麦，其中还有一部分附近村民家的祖坟。

“这种情况下，曲周县又重新组卷上报河北省政府，目前省里已经批复，但也是没有进行招牌挂呢。下一步出让的话，有可能被袁平年的养老院拍到，也有可能被其他人拍走，这都不好说。”上述负责人表示，“袁府”院内的人工湖也应该没收，下一步曲周县政府再出具没收手续。圈起来种植小麦的一般农田围墙将拆除。