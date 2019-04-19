台总统府资政：相信台美建交是迟早的事

台总统府资政姚嘉文今天（19日）说，《台湾关系法》有保障台湾安全等功能，台美间很多的限制，现在透过一条一条的法律来保障、打通，并相信台湾跟美国建交是迟早的事情。

据台湾联合新闻网报道，为庆祝台湾关系法40周年，台湾基督长老教会今天邀请40年前催生《台湾关系法》的王能祥长老回台举办记者会，说明催生《台湾关系法》的心路历程。姚嘉文、民进党立委萧美琴等人都出席记者会。

在谈到《台湾关系法》形成的时空背景以及对台湾的意义等问题时，姚嘉文会后指出，当时在美国有不同声音，有人主张放弃台湾，换取中国大陆的支持。有人则不认同，最后在包括台湾人在内等各界人士努力，才有台湾关系法。

姚嘉文说，台湾关系法有很多面向，例如人权、武器销售、两边设置对口机关等，功能则包括有保障台湾的安全、稳定台湾的民心与地位等。

姚嘉文指出，目前美国跟台湾的关系越来越好，美国政府与社会也体认到台湾对美国的重要性；现在旅行的问题先解决，武器销售的限制越来越少，台湾保证法也在推动等，“很多限制透过一条一条法律来保障、打通，我相信台湾跟美国的建交是迟早的事情”。

被问及在美国、大陆、台湾三边关系下，台湾的价值为何时，姚嘉文说，台湾跟美国有相同的民主自由价值，若美国放弃台湾，全世界跟美国的友邦会担心，美国连价值一样的盟邦都会放弃的话，怎么可以相信。

姚嘉文也说，台湾地理位置很重要，台湾如果被中国统治、控制，会产生几个问题，包括台湾海峡能否自由航行，以及中国的军舰进入花莲港，美国是否能继续保持其在太平洋的霸主地位等。

姚嘉文认为，美国人民了解，美国跟台湾建立关系，美国不需要花什么钱，而且台湾向美国买武器是要付钱，也不比别人便宜，因此美国社会觉得，美国如果维持与台湾友好的状况下，美国不需要付出什么代价，也是在保障美国的利益。