苏贞昌核定资通产品禁购原则 名称避开“陆资”等字眼

行政院研议多时，要扩大禁止公务机关采购中国大陆资通讯等产品。有台湾媒体称，行政院长苏贞昌昨天（19日）已正式核定使用陆资产品处理原则，不过为避免造成民进党政府“逢中必反”的刻板印象，这项行政命令名称与内容已有调整，将不会提及“中国（大陆）”、“陆资”等字眼，而是提及为维护资通安全，要求各机关不要采购危害资通安全的资通讯产品。

据台湾《自由时报》报道，行政院预定在今天下午4时左右对外公布行政命令。知情官员透露，这项行政命令并授权进一步订定禁止采购的企业清单，包括中国大陆。

据悉，行政院除了要求政院各部会等中央机关要遵循此行政命令外，并扩及地方政府与其下辖机关也纳管适用，加上水电关键基础设施等“国营”事业及相关财团法人，全台将有逾一万个公务等机关将适用这项行政命令。

由于资安是国安，不容打折，行政院将发布的这项行政命令也将地方政府等机关均将纳入，县市政府及其下辖的消防局等机关，其资讯软硬体的采购，也都在纳管范围内，至于政府投资的具机敏性的财团法人也在纳管范围，例如财团法人电信技术中心、财团法人台湾网路资讯中心 ，因都牵涉资讯安全问题，一并纳入适用范围。

政府目前已禁止各公务机关采购华为资讯产品，未来是否扩大禁止使用中兴通讯、联想电脑、海康威视等大陆品牌，外界高度关注。政院原本规划今年1月底宣布前述行政命令，但因涉及要禁止采购的大陆产品，文字上如何清楚界定，又不会引发外界有关民进党政府“逢中必反”的疑虑，考虑的问题相当复杂，经多时研议，苏贞昌昨天终于正式核定。