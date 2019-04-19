蔡英文说“有民调一定有竞争” 总统府：她的意思是她不会输

台湾总统府稍早澄清，总统蔡英文在宜兰苏澳与乡亲座谈时，并没有说过“不能民调”或“拒绝民调”。总统府发言人张惇涵说，蔡英文反而是表达“民调蔡英文不会输”。

据联合新闻网报道，张惇涵表示，蔡英文今早在宜兰苏澳与乡亲座谈时，回应乡亲对执政党内初选议题的提问。蔡英文的原文如下：“民进党只有一个选择，不是谁比较厉害的问题，只有一个选择，就是只有团结，一加一一定大于二，所以很多人主张说不然民主机制用民调，民调蔡英文不会输，但是如果要民调下去，这个党就分裂了。因为，有民调一定有竞争，有竞争一定有攻击嘛，那有攻击之后，这个党要怎么团结？”

张惇涵说，部分媒体报道有误，断章取义曲解蔡英文说法，蔡英文并未说“不能民调”或者“拒绝民调”，蔡英文反而有表达“民调蔡英文不会输”。

他还表示，蔡英文的说法很清楚，是反应支持者对于党内竞争所可能导致分裂的忧虑，激烈竞争很容易导致分裂，团结就会赢，分裂一定输，这个概念大家都懂，协调程序是党内初选的机制，党内的领导人应该要让支持者降低焦虑。因此蔡英文认为，党内初选有很多程序，应该用可以凝聚团结最好的办法、凝聚最大力量的办法进行。