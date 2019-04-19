辱骂棋盘山火消防员 中国网民被行政拘留15天

中国一名网民因发表辱骂前往辽宁棋盘山火消防员的言论，被当地警方处以行政拘留15日处罚。

辽宁省抚顺市公安局昨天（18日）在官方微博发布消息称，抚顺网警前天在巡查中发现，网民“地方vdsfly”在《百度贴吧》“抚顺吧”一篇题为“棋盘山着火了，能烧到抚顺不？”的网贴下跟帖称“消防员都死去吧”，引起网民愤慨，造成不良影响。

消息称，抚顺警方迅速开展工作，当日下午依法将该网民杜某霖传唤到派出所接受调查。该网民对其在网上发表违法言论的事实供认不讳。经民警批评教育，该网民对自身违法言论表示悔过，并接受警方的处罚。目前，杜某霖因寻衅滋事被警方处以行政拘留15日处罚。

消息也指出，在“净网2019”专项行动中，抚顺警方将继续加强对网络违法犯罪的查处力度，对任何形式的网络不法行为采取“零容忍”态度，网络不是法外之地，每位网民均需对自己的言行负责，在表达意见时应理性平和，不应采取侮辱谩骂等方式博人眼球，同时呼吁广大网民文明上网，共同创建清朗和谐的网络空间。

中国辽宁省沈阳棋盘山地区17日发生火灾，超过1万6000人被迫疏散。当地消防部队公布，起因是村民耕种烧荒，明火目前基本已被扑灭。中国观察者网报道，截至今天上午，现场尚无人员伤亡。