内蒙记者尝试采访被粗暴回应 涉事工商所副所长被免职

中国内蒙古一名记者就当地一所健身中心突然停业，导致100多名学生会员卡无法使用并反映要退款的事件，前天（17日）尝试采访一名工商所副所长时，被副所长粗暴回应。涉事副所长后来被免去职务。

据《内蒙古晨报》报道，受影响学生向该报反映他们想要退款的诉求，该报记者就此进展采访时，被赛罕区市场监督管理局呼伦南路工商所副所长杨黎军粗暴回应。杨黎军说“之前是你给我打的电话?你为什么给我打电话？你是通过谁直接来问我的？”“肯定不接受你采访，你算个啥？”

消息传开后，赛罕区市场监督管理局领导班子高度重视，连夜召开专题会议，对整个事件进行了详细了解，并对有关问题作出决定。

赛罕区市场监督管理局今早发布关于“赛罕区市场监督管理局呼伦所副所长怒怼记者”事件的处理决定，免去杨黎军副所长职务，并要求其作出深刻反思；作为“四风问题”的典型案例，赛罕区市场监督管理局将召开全局警示大会，教育广大干部职工引以为戒，杜绝此类事件再次发生。同时将进行全员培训，提升干部职工的综合素养；对投诉案件的处理情况，赛罕区市场监督管理局专门成立工作小组，由一名副局长任组长，对该事件后续的进展情况全程跟踪服务。