广东多地出现暴雨冰雹等天气 白云机场逾130航班被迫取消

中国广东省中部和东部市县今天（19日）出现了强对流天气，多地出现暴雨、大风、冰雹，广州市某小区暴雨后数十辆车遭水浸，广州市从化区有大树倒塌，险些压到路边车辆，白云机场则有134个航班被迫取消。

据中新社报道，19日上午，广东省多地开启了“倒水”模式，全省发布了超过60个暴雨预警信号，广州市花都区、从化区、增城区等地均拉响暴雨红色预警，19日零时至12时，仅广州市花都区就有超过31个站点录得100毫米以上降水。

截至中午12时，广州白云机场取消134个航班，11时至12时，广州白云机场实际出发航班19班，实际抵达航班5班。此外，白云机场的空港快线大巴广州市区、长途客运线路12时起暂时停运。

19日上午，广东省肇庆市怀集县怀城镇受雷暴、短时强降水等强对流天气影响，县城内出现多处严重积水，严重影响了道路交通出行，统计数据显示，该镇一小时降雨量最高达56.8毫米；广东省清远市东城街区，路上行人纷纷卷起裤管，撑着伞蹚水而行；广东省揭阳市普宁市19日上午还出现了冰雹。

截至19日12时，佛山、东莞、惠州、清远、汕尾、潮州等地暴雨橙色预警仍在生效，广州、深圳、肇庆、揭阳、汕头等地暴雨黄色预警仍在生效。

广东省气象台19日中午发布预报称，20日，粤北和珠三角北部市县有大雨到暴雨，局部大暴雨，部分市县雷雨时伴有8级以上短时大风，其余市县有（雷）阵雨局部大雨。