中驻哈大使称新疆教培中心虐待酷刑报道是彻头彻尾的谎言

中国驻哈萨克斯坦大使张霄对新疆职业技能教育培训中心出现虐待酷刑事件的报道做出驳斥，称之为彻头彻尾的谎言。张霄也说，一个现代人，如果不会读写中国通用语言文字，不懂现代婚姻含义，没有基本劳动技能，除了被“三股势力”洗脑和利用的所谓“人权”外，还有什么其他人权可言。

据中国人民网16日报道，张霄在接受哈主流媒体联合采访时，被问及有西方媒体采访从新疆“集中营”出逃或获释人员，报道称“他们在那里受到种种虐待，一天内充满酷刑”。张霄回应时说：“我看了你所说的‘报道’。我可以负责任地告诉你，这是彻头彻尾的谎言。”

张霄说，新疆根本不存在所谓“集中营”或“古拉格”，有的只是职业技能教育培训中心，简称教培中心。张霄说，中国已多次公开详细说明，并指责某些媒体连正确名称都搞不清楚，或是故意不弄清楚，就匆忙炮制所谓“真相”，用意很明显，就是抹黑新疆，污蔑中国政府，挑动民族仇恨和宗教矛盾，破坏中国人民反恐维稳努力。

张霄称，教培中心不针对特定民族或特定宗教信仰，对所有人一视同仁。其收教标准主要看两条：其一，是否参与过“三股势力”违法活动；其二，是否对社会有现实危害性。例如，有人利用社交软件在网上散布打“圣战”、搞破坏的音视频，但情节轻微尚不构成犯罪，就要去中心接受教育。他说，有人曾因参与暴恐活动而被定罪，出狱后仍不放弃极端思想，有意报复社会，也需要去中心继续受教。他也提及，只要遵纪守法，不干坏事、错事，不论哪个民族、信仰哪种宗教，都不用担心会“被迫进入教培中心”。反之，也一样。

张霄说，教培中心不是监狱，而是面向全社会的学校。办学目的只有一个，就是把人教育好，不让“好人”变“坏人”。他称，教培中心没有酷刑，只有对人权的尊重和保护，并称教培中心充分尊重学员宗教信仰自由和风俗习惯，提供包括清真食品在内的各类饭菜，供学员自主选择。

张霄也提及，一个现代人，如果不会读写本国通用语言文字，不懂现代婚姻含义，没有基本劳动技能，只会在家奴役妻子或被“指定的”丈夫虐待，除了被“三股势力”洗脑和利用的所谓“人权”外，还有什么其他人权可言。