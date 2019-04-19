北京模型赛出现解放军坦克在台湾街头作品 设计者称是希望早日统一

北京今天（19日）起举办模型交流赛，赛前被曝出参赛作品中有一个中国大陆坦克出现在台湾街头的模型作品。作品设计者解释，制作这一模型是希望国家能够早日统一。

综合环球网和《自由时报》报道，这份作品名叫“台北不设防”，作者是陈澍。他的作品中有两辆解放军坦克出现在台北街道上。路旁的店面招牌和建筑都是典型的台湾特色，有7-11便利商店，隔壁是“永康牛肉面”，接下来是“汽车借款”，第四间是“老牌士林十全排骨”，这排连栋老透天厝顶楼还有加盖铁皮屋。

报道一传出，引起网民热议。模型设计者在接受环球网的访问时说，自己于去年建军节期间构想该模型，是想制作一个自己擅长的艺术作品，为建国70周年献礼，表达爱国之情。 至于为什么选择以两岸为主题制作，陈先生说，中国（大陆）今天如此强大，但还未完成国家统一，自己作为炎黄子孙，制作这一模型是希望国家能够早日统一。

至于该模型引起一些台湾媒体炒作一事，作者说，对模型在网上引起大量关注比较意外，也担心绿营借模型对大陆做出不利的事，“这不是我的本意”。他还透露，自己给模型起名“台北不设防”，其中“不设防”表达的含义也是出于对和平的期盼。