最高法原院长肖扬昨逝世 曾称迟到的公正也是不公正

据微信公众号“长安街知事”报道，中国政法战线的杰出领导人，最高人民法院原院长肖扬，因病于2019年4月19日4时58分在北京逝世，享年81岁。

肖扬出生于1938年8月，广东河源人，早年毕业于中国人民大学法律系。

上世纪80年代后，肖扬历任广东省人民检察院副检察长、检察长，最高人民检察院副检察长、司法部部长等职。

1998年，肖扬出任最高人民法院院长，2008年卸任。

从事司法工作数十年，肖扬留下了许多“金句”——

“无知者不能当法官，无能者不能当法官，无德者同样不能当法官。”

“如果生产单位没有高素质的工人，生产不出优质的产品；同样，一个低水平的法官肯定判不出好案子。”

“迟到的公正也是一种不公正。”

“各级法院要以‘刮骨疗毒’的勇气，‘壮士断臂’的气概，坚决彻底地清除法官队伍中的害群之马。”

此外，肖扬也推动了司法领域的许多重大改革。

20世纪80年代，肖扬在检察院任职期间，致力于反贪事业。他创立了中国第一个举报中心、第一个反贪污贿赂工作局，主持起草了《反贪污贿赂法（草案）》。

担任司法部长期间，肖扬亲自倡导建立了中国的法律援助制度，使许许多多“有理无钱”的农民、下岗职工、残疾人等，平等地享受到了法律的阳光，打赢了官司。

任最高法院长期间，肖扬大力推动法官职业化，目的是“形成一个拥有共同专业的法律知识结构、独特的法律思维方式，具有强烈社会正义感和公正信仰的整体，并形成特有的职业传统和职业气质，从而确保法官具有抵御外界干扰的勇气与能力。”

此外，肖扬还推动最高法统一收回下放了26年的死刑复核权，并于2007年正式完成这一工作，在此过程中克服了很大阻力。他曾直接与死刑复核法官面对面谈话说，责任重于泰山，希望法官们把“疑者不杀、杀者不疑”精神坚守到底。

退休后，肖扬受自己的母校——中国人民大学聘请为法学院博导，并亲自指导博士生的学业。