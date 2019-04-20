俞建华重返中国商务部 担任副部长

中国常驻联合国日内瓦原代表俞建华重回中国商务部。中国政府网前天（18日）发布消息称，国务院任免国家工作人员，其中任命俞建华为商务部副部长、国际贸易谈判副代表。这是其短暂告别商务部后二度出任上述职务。

据中国澎湃新闻报道，公开简历显示，俞建华，江苏盐城人，外交学院国际关系专业、英国伯明翰大学工商管理专业硕士研究生。 1982年8月参加工作后，历任江苏盐城教师进修学院教师，经贸部欧洲司干部，驻欧共体使团、驻比利时使馆经商处二秘，外经贸部欧洲司副处长、处长，国际经贸关系司处长；2001年11月任外经贸部世界贸易组织司副司长；2006年10月起任商务部国际经贸关系司司长；其间2007年7月至2008年8月挂职任广西壮族自治区政府副秘书长、办公厅党组成员；2010年12月被任命为商务部党组成员。2011年1月任商务部部长助理、党组成员。2013年5月，俞建华出任商务部国际贸易谈判副代表（副部长级）、党组成员。

2013年10月，俞建华接替易小准，出任常驻世界贸易组织代表、特命全权大使，兼常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表。彼时，除了代表中国政府履行对外贸易谈判、政策审议等职能，处理贸易纠纷、解决贸易争端也是俞建华率领的中国常驻世贸组织代表团的重要工作。

2017年2月，55岁的俞建华被任命为商务部副部长兼国际贸易谈判副代表。直至2018年2月，他履新常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团特命全权大使、常驻代表。

2010年，经中央批准，商务部设立国际贸易谈判代表(正部长级，兼任商务部副部长)1名、副部长级国际贸易谈判副代表2名。国际贸易谈判代表（“China International Trade Representative”）的主要职责是：根据国务院授权，负责对外经济贸易领域的重大多、双边谈判工作，协调国内谈判立场并签署有关文件。国际贸易谈判副代表协助国际贸易谈判代表工作。

商务部官网信息显示，该部另一位副部长兼国际贸易谈判副代表为商务部党组成员王受文。去年12月，商务部原国际贸易谈判代表（正部长级）兼副部长、党组副书记傅自应被任命为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任。