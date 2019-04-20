吉林一城市涉及统计数据造假 被批“透支党和政府公信力”

中国吉林省一座城市被曝出涉及统计数据造假，中国国家统计局前天（18日）对此指责此行为“透支党和政府公信力，性质严重，影响恶劣”。

据《中国经济周刊》微信公众号报道，国家统计局在4月18日的通报中指出，吉林白城经济普查违法案件中出现的通过多种方式违法干预预普查对象独立真实上报普查资料等普查造假、弄虚作假问题和未严格执行全国经济普查方案要求等普查违法问题，严重影响普查数据真实准确，危及以普查数据为基础的国家宏观调控和决策，透支党和政府公信力，性质严重，影响恶劣。

报道称，白城统计数据造假的“犯案时间”是在第四次全国经济普查登记阶段。国务院决定于2018年开展第四次全国经济普查，目前处于登记阶段。

国家统计局的通报指出：“白城工业园区管委会经济发展局、洮南市工业和信息化局、通榆县工业和信息化局在第四次全国经济普查登记阶段，通过多种方式违法干预普查对象独立真实上报普查资料，导致部分一套表企业普查数据严重失实；洮北区部分一套表企业因自身原因提供不真实普查资料。洮南市、通榆县在第四次全国经济普查登记阶段，部分非一套表企业普查资料失实，洮南市还存在个体经营户普查资料失实问题。”通报所说的“一套表企业”、“非一套表企业”，报道解释，年营收2000万元（人民币，约404万新元）才够得上一套表。

报道称，从主管部门到下属区县，白城几乎“集体塌陷”，系统性造假。

一位统计系统内人士告诉《中国经济周刊》记者，企业一套表调查，其设计初衷就是为了防止有关数据造假，具体流程就是，符合一套表调查标准的企业，自行在国家（省）数据平台网上填报相关信息，经层层审核后汇总到国家统计局。“这中间，各级部门都没有修改数据的权限，只有企业能够改，目的就是为了确保数据的真实。”

如此一来，就改变了以往“层层上报”的数据采集方式，变成“两点一线”模式，一套表企业用联网直报系统将原始数据直接传到国家数据中心，国家统计局就能够直接掌握第一手的数据。普查数据的质量怎么样，企业是关键。

报道称，白城就是直接对数据源头，即企业下手。非一套表企业规模小，基本上靠手工填报，在流程上让数据注水更容易操作，白城洮南市对个体经营户都没放过。

至于具体的做法，某省一家制造企业的负责人告诉《中国经济周刊》记者，其实很简单，“区里面去年开会，都是口头给我们下了任务，要求网上填表的时候必须确保增长”。

按照区里的要求填了“假数据”交上去之后，今年3月，该企业收到了国家统计局的《统计检查查询书》，要求该企业说明提供不真实统计资料的原因，“如为机关、人员违法干预，请详细说明时间、地点、人员、内容、方式等。”

至于白城政府部门为何甘于冒风险来注水，报道解释，错误的“唯GDP”、“唯数据”政绩观所致，并称不光是白城，也不止是第四次经济普查期间，经济数据造假并非个案。有基层官员对《中国经济周刊》记者称，年年报数据都要增长，是一条硬指标，“以前，能不能提拔上去，考核的第一指标就是GDP数据。”