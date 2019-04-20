美国务院官员：台湾在保护智慧财产权方面取得显著进展

美国国务院经济与商业事务局贸易政策谈判副助理国务卿米德伟（David Meale）昨天（19日）指出，台湾在保护智慧财产权方面取得显著进展，并称美国视台湾为贸易与投资伙伴。

据台湾《联合报》报道，米德伟在华盛顿外籍记者中心举行的一场关于保护智慧财产权的记者会上，被问到是否与台湾谈论到保护智财权与其它贸易问题，以及美国是否会考虑与台湾洽签双边贸易协定。

米德伟回应，多年来美台就保护智财权方面进行交流，而台湾取得非常显著的进展。

米德伟本月曾前往台湾进行访问，拜会相关政府部门，并出席台北美国商会举行的谢年饭晚宴并致词。台湾总统蔡英文在接见米德伟时曾说，盼洽签台美双边贸易协定。

米德伟说，他访台时参与了一些活动，并会晤政府官员，双方讨论了台湾推进保护智财权的正向氛围。

米德伟指出，台湾一直是创新的中心，台湾民营部门在各种新兴技术领域，一直是美国民营部门的重要合作伙伴。米德伟也说，考量到保护智财权比过去更为重要，这让美国将台湾区分为贸易与投资伙伴。

不过，米德伟并未回答美方是否考虑与台湾洽签双边贸易协定的问题。

至于美国和中国大陆之间的贸易谈判，米德伟说，谈判持续进行中，美国的一项重点是保护智慧财产权以及相关领域。