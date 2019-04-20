前行政院发言人谈韩国瑜称高雄人该自救

前行政院发言人胡幼伟今天（20日）谈及高雄市长韩国瑜时称，高雄人该自救，并说“如果老韩真为高雄著想，他只能愈来愈热，让韩流为高雄带来钱流！韩流冷了，高雄也就冷下来了！”

据台湾中时电子报报道，曾在马英九时期担任行政院发言人的胡幼伟在面簿发文，说无论用“征召初选”还是“直接征召”，都会得到“就是韩国瑜”的结果。所以，根据韩国瑜的最新论调，真正关键问题，不在于郭台铭的参选与否，而还是在于高雄人没有展现出足够的拱韩力道。

胡幼伟写道：“以华人喜欢锦上添花拍马屁的现实习性，老韩一旦‘人在台北心在高’，各方才会争相拍马，继续往高雄经济发展上砸钱；他不再高升，新闻热度下降、韩流结束、韩粉解散后，就不会再有那么多人去高雄做政治投资了。所以，我认为，如果老韩真为高雄著想，他只能愈来愈热，让韩流为高雄带来钱流！韩流冷了，高雄也就冷下来了！”

胡幼伟称，韩国瑜没有看清这点，或是知道但碍于现况不好讲，“他也太爱面子，非要高雄人齐声呼喊，他才愿意应高雄乡亲的催促，勉予同意北漂。”

至于如何化解这个现况，胡幼伟指出，“现在，缺的就是一个让他北漂的论述或口号”，而这正需文山伯、强强滚和杏仁哥，这类有土性的基层韩粉挺身而出。

胡幼伟强调自己不是韩粉，但必须教韩粉一招，就是“从现在开始，集结高雄韩粉，去高雄市政府前面，齐声狂喊：‘韩国瑜，选总统、救高雄！’连喊一周，照三餐喊，人数愈多愈好，看看有没有效！”，并强调“这口号，才是为老韩解套的通关密语啊！”