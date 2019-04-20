西安奔驰事件后续：车主被指曾涉嫌诈骗

西安维权事件曝光后，有中国网媒报道，网络上有文章及微博消息称，西安坐上奔驰引擎盖上哭诉维权的女车主W女士（化名）名为薛某某，并指她曾涉嫌诈骗、涉及700万元（人民币，下同，约141万新元）卷款逃逸案。

据中国澎湃新闻昨天（23日）报道，网帖所称的薛某某确实卷入经济纠纷，但暂未发现证据表明薛某某涉及刑事犯罪或公共事件。

W女士曾向澎湃新闻展示的4月9日她与利之星奔驰4s店工作人员协商的一份纸质协议上，其签名正是薛某某。

4月19日晚上，声称与薛某某存在近20万元经济纠纷的上海馨湛广告装饰工程有限公司相关人士周新称W女士与薛某某为同一人。周新向澎湃新闻提供一份有薛某某面容的视频及薛某某的签名文件，同时称，薛某某与W女士长相相似、笔迹相仿。

不过，W女士及其友人徐某均未向澎湃新闻确认她是否是网帖中所称的薛某某。徐某仅表示，网帖所述为“影射”。两人未回应“他们是否涉及前述纠纷”。

周新向澎湃新闻提供一份盖有竞集公司合同专用章及徐某签名的还款协议 。

周新向澎湃新闻确认，她所在的公司虽然被薛某某任监事（非股东）的公司拖欠近20万元款项，但截至目前，未提起诉讼。

澎湃新闻从相关渠道获悉，薛某某一次在徐汇区被人围堵。涉事双方随后在上海市公安局徐汇分局康健新村派出所内协商沟通，但“仅为借用场地”，警方未确认其谈话笔录的内容。

澎湃新闻查询天眼查发现，薛某某为上海竞集文化发展有限公司监事，但非股东或实际控制人。徐某为该公司实际控制人。相关开庭公告称，该公司因房屋租赁合同纠纷被上海粤祥资产管理有限公司起诉，下一次开庭时间为6月19日9:00。

天眼查相关信息显示，薛某某是西安守仁餐饮管理有限公司、上海夸颂餐饮管理有限公司等四家公司的实际控制人，投资比例最高为39%；但这四家企业目前未被查询到诉讼相关信息。

周新向澎湃新闻提供一份盖有竞集公司合同专用章及徐某签名的还款协议称，上海馨湛广告装饰工程有限公司曾承接竞集公司的广告，总价22.3万元。在已支付3万元的情况下，竞集公司应从2018年8月10日起，分十次，每月等额还款上海馨湛广告装饰工程有限公司1.93万元，至2019年6月10日。

不过，周新称，竞集公司应履行的“十次等额还款”，一次也未履行。周新说：“到现在一分钱没还，徐某说是公司行为，跟个人无关。”

周新称，据她了解，存在类似情形、被竞集公司拖欠款项的供应商有十几家，金额约280万。但周新未提供相关佐证。澎湃新闻暂未能核实这一说法。

澎湃新闻早前报道，一位据称是女车主爱人的徐先生说，女车主曾涉及餐饮业诈骗案的消息是谣言。

徐先生说，发布这份消息的网帖系“造谣”侵害其爱人的名誉权、隐私权，已委托律师处理，“人不可能一直去战斗……对奔驰我们都没有请律师，现在为了针对（部分）网友（请律师）。特别讽刺。”

徐先生发送给澎湃新闻的相关签名文件显示，上海某律所律师已获特别授权，处理与网文发布平台的侵害名誉权、隐私权纠纷一案。落款日期为4月17日。