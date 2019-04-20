中国驻瑞士大使：第三方合作或成为未来中瑞关系中新亮点

中国驻瑞士大使耿文兵指出，瑞士对于参与“一带一路”合作，从官方到民间都表现出很高的积极性，并称第三方合作可能成为未来中瑞关系中一个新的亮点。

据中新社昨天（19日）报道，瑞士联邦主席毛雷尔将出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，并对中国进行国事访问。路透社早前报道，瑞士届时将签署协议，加入中国的“一带一路”倡议。邻国意大利早前也加入“一带一路”倡议。

耿文兵前天在瑞士《世界周报》发表题为《丝绸之路与国际合作》的专栏文章。文中指出，“一带一路”倡议提出6年来，我们用时间和实践证明了“一带一路”的极大效力和生命力，国际社会也从惊奇、疑惑转变成理解、支持和积极参与。“一带一路”已经成为当今世界规模最大的合作平台，也是最受欢迎的公共产品。

耿文兵说，瑞士人在抓住机遇方面非常敏锐，行动力也很强。对于参与“一带一路”合作，从官方到民间都表现出很高的积极性。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将于4月25日至27日在北京举行，届时中国将与其他国家的领导人一起共商并进一步推动“一带一路”建设向前发展。和第一届高峰论坛相比，本届论坛规格更高，规模更大，活动也更丰富。除12场分论坛外，论坛期间还将首次举办企业家大会，为工商界对接合作搭建平台。

“本届论坛将有近40位国家元首、政府首脑出席，比上届规模更大、规格更高，此外还有2000多名国家、企业代表出席金融、企业、贸易等分论坛。瑞士经济事务国秘贾蓓、国际金融事务国秘斯托费尔等将出席有关分论坛。”耿文兵也在接受瑞士《时报》采访时说，在“一带一路”合作上，中国高度重视瑞士。首届论坛邀请时任联邦主席洛伊特哈德出席，“今年我们应瑞方请求，不仅邀请联邦主席毛雷尔出席论坛，而且还邀请他对中国进行国事访问。这体现了中国对瑞士，对瑞士联邦政府及对毛雷尔主席本人的高度重视。”

瑞士是最早加入亚洲基础设施投资银行的国家之一。耿文兵说：“说到亚投行，我想强调的是，银行的资金是要投入项目中才可能产生收益。亚投行是股份制银行，资金投入什么项目，需要股东们进行讨论。亚投行行长是中国人，但副行长很多是欧洲人。瑞士向亚投行投入7.06亿美元，现在已经开始收益，有收益、有分红，这就是共享。”



他同时指出，在“一带一路”建设国际合作方面，瑞士官方和民间积极性都很高，不少企业都主动融入进来，例如冯托贝尔银行就与中国建设银行合作推出了一款“一带一路”金融产品。瑞士保险、再保险集团等都愿积极参与。除了双边合作，瑞士在第三方合作上表现也很突出。“第三方合作可能成为未来中瑞关系中一个新的亮点。如果一切顺利，本届论坛期间，两国财政部有可能就‘一带一路’倡议达成第三方合作协议。”