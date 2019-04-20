只传播淫秽色情短视频 深圳龙岗公安侦破“成人版抖音”案

中国全国“扫黄打非”办公室前天（18日）公布了在专项行动中查办取得重要进展、已办结或侦查终结的一些案件详情，其中包括一起涉及自称“成人版抖音”的涉黄短视频平台案件。

据中国扫黄打非网发布的通报，这起案件发生在广东深圳，被称为“广东深圳‘快妖精’短视频APP传播淫秽物品牟利案”。

通报称，2019年3月，深圳龙岗公安机关侦破该案，铲除一个规模庞大的涉黄短视频平台，查获11万部淫秽短视频，刑事拘留26人。

经查，“快妖精”APP自称“成人版抖音”，自2018年10月上线以来，页面及浏览方式均模仿“抖音”，但只传播淫秽色情短视频。运营者还推出奖励措施，奖励向平台上传淫秽视频的用户。

截至案发，注册用户近300万，有1000多名用户存在上传淫秽视频行为。运营团伙通过收取赌博网站广告费、参与分红、自建赌博网站操纵赌局、收割赌资等方式，获利过千万元。

3月23日，深圳龙岗警方在全国15个地市展开收网，抓获犯罪嫌疑人26名，包括技术开发、软件运营及部分传播淫秽视频的活跃用户等。目前，该APP被依法查封，案件在进一步深挖中。

除了这起“成人版抖音”案件之外，全国“扫黄打非”办公室也公布另外五个案件。

通报也称，今年1月至3月，中国全国共立案查处“扫黄打非”案件1079起，其中刑事案件130余起，涉网络案件541起。