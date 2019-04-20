英国驻港澳总领事称对修订逃犯条例一事表示关注

英国驻港澳总领事贺恩德称，对香港特区政府修订《逃犯条例》表达关注。他说，有很多英国人会到香港做生意、旅游或过境，所以想清楚了解有关条文，强调并非反对修订。

据香港电台今天（20日）报道，贺恩德在接受该台一个英文节目的访问时也谈及香港外国记者会前副主席马凯不获特区政府续发工作签证。贺恩德说，这起事件令人担心将来会否出现同类情况，尤其可能是针对英国记者。

贺恩德说马凯有多年经验，在香港也受到一定尊重，并认为现在仍不知道事件的原因，情况令人关注。

贺恩德也说，中国政府并不欢迎英国政府上个月发表的《香港半年报告》，并称自己上星期曾经到北京外交部，对方明确表明有关报告属干预。

他表示，尊重对方表达的意见，不过也称英国作为《中英联合声明》的缔约方，《香港半年报告》是英国总结该声明在香港的执行情况。

另据香港《明报》报道，立法会周三（17日）召开修订《逃犯条例》法案委员会首次会议，但两小时会议后仍未选举主席。特首林郑月娥今天回应时说，政府对此感失望和遗憾。

林郑月娥在谈到当前行政立法关系时说，自己目前没有政治能量，如同去年般邀请各党派“坐低倾（坐下来聊）”。她说：“我自上任后两年来，已展示了最大诚意改善行政立法关系，但（现在）已去到的地步，我个人能力都很难改善到今日我不想见到的立法会情况”。