北大报告：95后每天使用手机8.33小时

据观察者网报道，北京大学心理与认知科学学院昨天发布《95后手机使用心理与行为白皮书》。白皮书显示，95后每天使用手机的时间为8.33小时，其中社交用时最长，接近2小时。另外，中国国产手机品牌越来越受95后青睐。

根据统计，95后平均每天使用手机的市场为8.33小时，在社交方面耗费了大量的时间，平均每天接近两个小时都在进行手机社交。

据了解，95后平均月收入为2210元（人民币，下同，约440新元），但95后购买手机的价格平均为3662元，购买手机的平均价格是收入的1.7倍。相比而言，95前的月平均收入为8502元，购买手机的平均价格为4326元，手机价格仅占平均月收入的一半左右。

白皮书指出，95后使用手机品牌的前三名分别是苹果、荣耀和华为。使用苹果的95后的比例是31.51%，荣耀的比例是19.07%，华为的比例是11.87%。

根据课题组调研，“流畅性”和“外观设计”是95后购机的TOP2关注特征。26%的95后购买手机时最看重手机的流畅性；21%的95后看重手机的外观设计。

此外，在换机频率上，95后换手机的平均时间为2.2年，高于行业的其他调查结果。其中学生群体的95后换机的频率为2.3年，非学生群体的95后平均换机时间为2.0年。