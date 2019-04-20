证监会副主席：中国投资增长需要外资

中国证监会副主席方星海今天（20日）说，中国去年的经常账户基本平衡，几乎转为逆差，并称中国的投资增长需要外资。

据中国《澎湃新闻》报道，方星海在出席上海交通大学上海高级金融学院建院十周年庆典大会时说，中国的利益已经遍布全球，长期大量顺差已经不可能，中国的投资增长需要外资。

方星海说：“外资更多的进入并没有什么不好，谁能说今年股市的好转与外资进入没有关系呢？外资在我国投资增长中作用的加大，客观上需要我国的经济决策与其他国家更好的沟通。”

方星海认为，不必担心美国会实行孤立主义，全球相互依赖和竞争只会加剧，产生既充分合作，又尖锐竞争的格局。

方星海说，就中国来说，中国更需要和世界融合发展。中国大豆90%依赖进口，其海外投资已经超过3万亿美元（约4.06万亿新元），中国的利益也已经遍布全球。

他说：“去年我国经济还出现了一个不容易被注意到，但却意义深远的变化，那就是我国经常账户基本平衡，几乎转为逆差，这是自1993年以来未曾有过的。经常账户逆差，意味着一国储蓄不足以支撑投资，需要外资来弥补缺口。”

方星海也指出，随着老龄化加剧，年轻人开始借钱消费，可以肯定的是，长期大量顺差已经不可能，这意味着中国投资的增长将更多的需要外资。