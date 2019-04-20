报告：重庆今年首季在中国拥堵城市排行榜中居首

中国一份关于今年首季交通情况报告显示，重庆是交通拥堵情况最严重的中国城市。

据中国第一财经报道，高德地图前天（18日）联合中国社会科学院社会学研究所、城市公共交通智能化技术实验室、未来交通与城市计算联合实验室等单位共同发布了《2019年Q1中国主要城市交通分析报告》。这份报告首次针对中国城市地面公共出行、城市道路交通、高速公路运行三个方面，通过不同的评价指数，进行了一次全面的扫描和诊断。

报告将全国主要50城的交通健康指数均值作为健康、非健康临界值，也就是健康水平线，得出城市交通健康、亚健康榜单。报告根据交通健康指数综合评价，评出了2019年第一季度中国交通健康城市和亚健康城市排行榜。榜单显示，交通最健康城市是南通，其各项评价指标均高于50城市的平均水平线，整体表现良好。交通亚健康城市中重庆较为突出，从六项分指标数据来看，有至少五项指标低于50城市均值。

在交通健康扫描中，50个城市有21个城市“高峰平均车速”指标高于均值，其中南通高峰平均车速排名第一，达到35.66km/h（每小时35.66公里），是唯一一个高峰平均车速超过35km/h的城市。

与此同时，基于路网高峰行程延时指数评价的中国“堵城”排行榜中，重庆市首次登上榜首。数据显示，其路网高峰行程延时指数达到1.876，平均车速26.39km/h，意味着一季度重庆市民高峰通行时间是平时的1.8倍以上。此外，进入中国“堵城”排行榜前十的城市还有济南、北京、呼和浩特、哈尔滨、长春、西安、沈阳、合肥、郑州，前十城市中有八个位于北方。

厦门大学经济学系副教授丁长发对第一财经分析，北方城市拥堵多，有几个因素，一是北方城市面积大，公共交通相对没有南方城市便利。其次北方冬天再天气寒冷，坐公交出行相对不方便，因此开车出行的比例要更高。此外，北方城市冬天空气质量相对差一些，也影响了交通的通畅程度。

此外，《报告》还对2018年全国高速路网的运行情况进行了扫描分析。《报告》显示，2018年全国高速路网拥堵里程比例同比2017年上升4.2%。而通过对比各节假日拥堵情况来看，国庆假期全国高速拥堵里程比例最高。