台总统府：只有民主 台湾人民才能安居乐业

台湾总统蔡英文昨天（19日）对鸿海董事长郭台铭的“民主不能当饭吃”言论说“没有民主只能要饭吃”，郭台铭今天回应时发表好天真，好故意的言论。总统府也说，只有民主，台湾人民才能安居乐业。

综合台湾《自由时报》和中时电子报报道，郭台铭曾在2014年针对太阳花学运说：“民主对GDP没帮助，不能无限上纲把各种运动当作民主，民主是过程，不是果实，经济果实才能填饱肚子，民主的动能须化为经济的成果。”蔡英文昨天接受广播专访时说“没民主只能要饭吃”。

郭台铭今天在面簿发文说，就算简化为“民主不能当饭吃”，也绝不代表他否定民主。至于在2014年发表的上述言论，郭台铭说：“很清楚，我一向坚持民主，只是‘民主动能须化为经济的成果’”。他反问蔡英文：“为什么您独挑这句话来指教我？”

郭台铭称，他还问小编，为何当了总统还这样小编说只有两种可能性，即她“好傻好天真”，不慎推论错误；或她“好坏好故意”，特地断章取义。他还特地请大家投票，表达意见。

总统府发言人张惇涵也说，当政治人物，言行都会受到严格检验，何况台湾民主得之不易，甚至是许多前辈用生命牺牲所换来的，现在，民主自由早已是台湾人民的生活方式，只有民主，台湾人民才能安居乐业，不用担心有一天要把企业捐给台湾。

张惇涵也说，总统府有注意到郭台铭的面簿发文，并称这项面簿投票的两个选项，并未回到问题本身，只有情绪表现，一如几天前在国际研讨会对女性发言者的失控言行，非常可惜。

郭台铭16日参加一场对话会，因在问答环节时追问被阻止，当场震怒，批评主持人陈唐山不让他追问是“没礼貌”，过后也怒骂前来与他沟通的民进党立委萧美琴。