民进党前党工妻子再次获准赴中国大陆探望丈夫

有知情人士透露，中国大陆当局透过既有管道通知陆委会，民进党前党工李明哲的妻子李净瑜已获准下周一前往湖南，探望遭监禁将近两年的李明哲。这项消息获得陆委会证实。

据台湾《自由时报》今天（20日）报道，这是李净瑜自去年12月被大陆禁止探监后，时隔四个月后再次获准探视。

据了解，李净瑜将于周一启程前往大陆。海基会与当地台商将陪同前往探视，适时提供相关协助，李净瑜将准备多本历史书籍要交给李明哲。

李明哲2017年在中国大陆以“颠覆国家政权罪”，被判处五年有期徒刑，目前在湖南赤山监狱服刑。