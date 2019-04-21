华中师大国学讲座大谈女德 引发学生争议

据澎湃新闻网报道，多名华中师范大学历史文化学院学生反映，该校18日下午举办国学讲座，受邀主讲人安德义却大谈“女德”等伪国学，如出现“爱抱怨的女人坏三代”等言论，令人不适，引起不少学生在社交平台上“激烈讨论”。

华中师范大学党委宣传部相关工作人员前天下午对此回应，相关部门正在核查相关事宜，具体情况尚待进一步了解。次日，该校本科生院官网通报此事称，该院18日主办第196期博雅讲座，题目为“传统文化与人格修养”，“考虑到安德义先生在中国传统文化普及教育方面的经历，邀请其主讲”，“履行了正常的讲座管理程序”；本科生院将继续改进工作，进一步规范讲座管理。

对于讲座内容在学生中引发的争议，通报未提及。

华中师范历史文化学院2017级本科生唐毅（化名）说，此次讲座属于华中师范大学“博雅大讲堂”系列活动，但学校一直未按以往流程，提前在官网公布讲座主讲人及主题，辅导员自4月13日发布讲座通知起，又多次强调此事，“无法提供课程时间冲突证明的同学都必须参加”。

澎湃新闻获得的聊天截图显示，有老师在群内发布通知称，相关领导“邀请一位国学专家到华师讲学”，希望历史学院承办，“要求组织一百人左右学生参加”；因其他年级学生有课，故由2017级同学参加，若有自选课程不能前往，需要“上交课表”证明。

4月18日下午4时，讲座正式开始。现场照片显示，会场拉有横幅，写有“热烈欢迎安德义教授做客博雅大讲堂”；有学生称，安德义演讲主题为“传统文化与人格修养”，演讲提纲分为六个方面，包括“读点经典、有点爱心、少点怨气、多点反省、学点恭敬、担点责任”。

“（现场）听他（安德义）讲了几句，就没什么好感了。”参与此次讲座的学生胡奇（化名）告诉澎湃新闻。

据其称，安德义在讲到“善人不怨—修养”时，引用了《王凤仪言行录》中的内容，如“善人不怨人，怨人是恶人；贤人不生气生气是愚人；富人不占便宜，占便宜是穷人；贵人不耍脾气，耍脾气是贱人”。

胡奇称，王凤仪曾在“九一八”事变后公开投靠日伪政权，对于安德义引用上述“语录”，不少在场的历史文化学院同学“颇有微词”。另一名在场学生炳文（化名）则表示，安德义在讲座中所声称的“没有人会在企业里讲自由民主”等内容，与学生们的专业知识和价值观相违背。

中国教育部曾在4月2日发布的《禁止妨碍义务教育实施的若干规定的通知》中明确规定：“不得以‘国学’为名，传授‘三从四德’。”但多名受访学生称，在上述讲座上，“女人最大的品德是温柔”“温柔的女人兴旺三代，爱抱怨的女人会坏三代” “女人全身所有的毛病，所有器官的毛病都是因为有怨气”“养颜不如养身，养身不如养心，怨气是百病的源头”等言论出现在了安德义的演讲中。

有学生称，在演讲过程中，安德义还多次要求学生们跟读幻灯片内容，“大家都很不耐烦，也很愤怒”，觉得作为历史文化学院的学生，“受到了侮辱”。“大部分同学认为他讲的根本不是国学，是在歪曲国学，伤害真正的研究者。”炳文告诉澎湃新闻。

唐毅向澎湃新闻提供的现场视频显示，互动环节，有学生质疑安德义讲座中的不少内容为“糟粕”，认为学校“请人来讲座也要有鉴别能力”。也有学生当场表示支持，称 “我以前也觉得它（国学）是比较愚昧、比较落后的，但实际上大家可能真的要放下偏见，国学并不是像我们想象的一样（愚昧），还是有很多东西值得我们学习，今天安德义老师讲的我也都很认同。”

讲座结束后，不少学生在QQ空间、知乎等平台讨论此事，质疑主讲人安德义资质、学术能力，以及校方讲座管理能力。4月19日，华中师范大学历史文化学院针对此事举行了说明会，学生自愿参加。一名参与该说明会的学生称，有教务处老师表示，“学术是要百家争鸣的”。

4月19日下午，华中师范大学党委宣传部一名老师对此回应，相关部门正在核查相关事宜，具体情况尚待进一步了解。次日，该校本科生院官网通报此事称，4月18日下午，本科生院主办第196期博雅讲座，题目为“传统文化与人格修养”，“本科生院考虑到安德义先生在中国传统文化普及教育方面的经历，邀请其主讲”。

“本次讲座履行了正常的讲座管理程序。”上述通报称，历史文化学院承办并组织部分学生参加，同时邀请相关专业老师参加。赵凌云校长没有邀请主讲人，也没有对此次讲座的组织提出任何工作要求。“本科生院将继续改进工作，进一步规范讲座管理。”

针对上述通报，有学生认为，校方并未正面回应主讲人安德义资质及学术能力等问题。