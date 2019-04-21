一带一路争议未平 德经济部长即将访华

据德国之声报道，德国联邦经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）下周四将前往中国访问。这位基民盟政治家在访华期间将在北京参加一个关于"新丝绸之路"的论坛。

德国联邦经济部一位发言人4月18日表示，阿尔特迈尔在北京访问期间还将与中方举行双边政治会晤。阿尔特迈尔将于4月25日晚上动身前往北京，4月27日返德。

"新丝绸之路"论坛定于4月26日在北京拉开帷幕。这是中国"一带一路"倡议举行的第二次会晤。中国致力于开辟通往欧洲、非洲和拉丁美洲的新的商贸之路，并为此在十多个国家投资建设港口、公路和铁路干线。但是“新丝绸之路”在欧洲颇受置疑，很多人担心产生对中国的依赖性。但是工业7国集团中的意大利已率先决定加入中国的“新丝绸之路”。

德国外长马斯（Heiko Maas）因此对意大利提出尖锐批评。他对《星期日世界报》表示："如果有些国家认为这样就能够做大对华生意的话，结果将会令他们震惊，终有一天他们会发现对中国所产生的依赖性。"

德国总理默克尔3月底宣布，德国打算在2020年担任欧盟轮值主席期间举办一次包括所有欧盟成员国参加的欧中峰会。她希望届时欧盟也能在中国重要的丝绸之路动议中开始扮演积极的角色。默克尔表示，虽然在这个项目中的相互关系问题还有待解决，但是这也显示了中国与欧洲之间的相互依赖。