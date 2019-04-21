中国游戏版号申报正式重启

中国原国家新闻出版广电总局前天（19日）发布三份与电脑网络、移动游戏和互联联网申请工作有关的文件，标志着游戏版号申报工作正式重启。

据中国华尔街见闻报道，其中，《出版国产电脑网络游戏作品申请书》适用于客户端、网页、网络下载的单机游戏等类型中国国产网络游戏作品的申报，《出版国产移动游戏作品申请表》适用于国产移动网络游戏作品的申报；而《出版境外著作权人授权互联网游戏作品申请书》适用于进口电子游戏出版物的申报。

按照原国家新闻出版广电总局的要求，游戏版号申请单位应提交申报材料至所在地省级出版管理部门，经省级出版管理部门审核同意后，方可报国家新闻出版署审批。许可期限为自受理申请之日起80个工作日。

《新京报》报道，与旧版申请表相比，三份新版申请表共新增了如下方面的内容：“出版服务单位基本情况”模块，新增中级和初级以上出版专业人员数量信息的补充；“游戏运营机构基本情况”模块，新增运营机构游戏运营情况简介；“游戏出版服务单位审读报告”模块，新增审读意见详细信息。

此外，无论是国产电脑网络游戏、移动游戏，还是境外游戏，在提交申请材料前，均须由负责该游戏审核的责任编辑和出版单位的总编辑分别手写签字后，加盖出版单位公章。

另据路透社昨天报道，游戏市场研究与咨询公司Niko Partners称，当局本月较早时已经将新规定通知给业内人士。

公司也称，当局将从明天起依据新规定接受申请。