中国成功发射北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星

中国昨晚（20日）在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，发射第44颗北斗导航卫星，也是北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星。

据中新社报道，这颗卫星在昨晚10时41分成功发射。北斗卫星导航系统工程总设计师杨长风介绍称，此次发射的卫星是北斗三号系统第20颗组网卫星，属于北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星。这种包含倾斜地球同步轨道、地球同步轨道、中圆地球轨道三种不同类型轨道卫星的混合星座设计是北斗系统独有、国际首创，将有效增加亚太地区卫星可见数，为亚太地区提供更优质服务。

这次发射是2019年度北斗导航卫星首次发射，拉开了今年北斗高密度组网的序幕。今年计划发射8-10颗北斗三号组网卫星，完成所有中圆地球轨道卫星发射，进一步完善全球系统星座布局，全面提升系统服务性能和用户体验。

自去年底北斗三号工程建成基本系统、开通全球服务以来，北斗系统运行平稳，经全球范围测试评估，在全球区域定位精度优于10米，在亚太区域定位精度优于5米，满足指标要求。

杨长风表示，经过多年发展，北斗已形成完整产业链，在中国交通、农业、公安、测绘等行业以及大众领域已实现规模化应用。今年，将逐步加大与互联网、大数据、人工智能等新兴技术的深度创新融合，不断催生“北斗+”融合应用新模式和新业态。据统计，截至2018年底，国产北斗导航型芯片模块等基础产品销量已突破7000万片，国产高精度板卡和天线销量分别占国内市场份额的30%和90%。

目前，北斗系统在印度尼西亚土地确权、科威特建筑施工、乌干达国土测绘、缅甸精准农业、马尔代夫海上打桩、柬埔寨无人机、泰国仓储物流、巴基斯坦机场授时以及俄罗斯电力巡检等领域得到广泛应用。北斗高精度产品出口90多个国家和地区，北斗地基增强技术和产品成体系输出海外。

用于执行第100次发射任务的长征三号乙运载火箭由中国航天科技集团一院抓总研制，此次发射的北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星由中国航天科技集团五院抓总研制。后续，该卫星将变轨进入工作轨道，并进行一系列在轨测试，将与此前发射的18颗中圆地球轨道卫星和一颗地球同步轨道卫星进行组网，提供服务。