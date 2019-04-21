亲绿民调：赖清德若获提名 支持率领先韩柯

亲绿机构台湾民意基金会今天（21日）发布的最新民调显示，倘若行政院前院长赖清德获民进党提名，对上高雄市长韩国瑜及台北市长柯文哲，将获33.2％支持率领先韩、柯，但对比韩仍在误差范围内。此次民调未纳入郭台铭，不过，台湾民意基金会董事长游盈隆认为，郭台铭再强都不会比韩国瑜强。

据台湾《苹果日报》报道，游盈隆指出，依据民调若总统蔡英文和赖清德互比，赖清德取得压倒性的胜利，因此近期蔡英文压力越来越大，炮火更加凶猛。

依据民调结果，倘若总统蔡英文与赖清德互比，赖的支持度达49.9％，领先蔡的27.7％；若由蔡、赖分别对上韩国瑜，韩的支持度达47.9％，领先蔡的39.6％，而赖清德则以46.2％领先韩国瑜41.7％。

另一方面，若柯文哲参与2020总统大选，分别与蔡、韩、柯竞争，韩国瑜获35.8％支持度，领先柯文哲27.9％及蔡英文27.5％；此外，若由赖、韩、柯竞争，赖清德领先两者获33.2％，韩国瑜31.1％、柯文哲27.8％，但韩国瑜与赖清德胜负仍在误差范围内。游盈隆形容，赖、韩、柯三足鼎立，将是非常激烈的选举，领先态势差距不大，胜负位于三个百分点内。

民调显示，关于蔡英文声望，约35%民众赞同蔡处理台湾大事的方式，53%不赞同。至于行政院长苏贞昌内阁施政表现，44%民众满意苏内阁的表现、41%不满意。游盈隆指出，这意味着蔡英文的民意支持度依然低迷，有欲振乏力的状况。

此次民调并未纳入已表态参选的鸿海总裁郭台铭。游盈隆对此解释，民调是在郭台铭宣布参选前完成，故未能纳入。不过，他认为郭台铭再强都不会比韩国瑜强，因此韩国瑜仍是国民党最强的总统候选人可能人选。