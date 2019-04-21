珠海强对流天气致两渔船翻沉 两人获救八人失踪

中国珠海18日受强对流天气的影响，导致两艘渔船翻沉，目前已有两人获救，八人失踪。

据中国《羊城晚报》旗下移动客户端“羊城派”报道，从珠海出入境边防检查总站万山边检站获悉，4月18日晚上7时30分左右，受强对流天气影响，珠海市万山区大万山岛附近海域形成瞬时强海旋风并伴有狂风暴雨和冰雹，两艘渔船不幸翻沉。

“当时下着雨，一下就起大风，船就开始旋转，眼看就要受不住了，我和我老婆立即打开救生筏跳上去逃生，并系上灯标待救。”获救渔民黎贵告诉羊城派记者，当时他驾驶粤茂滨渔23291号船在珠海市万山区大万山港左防波堤外约300米避风，受强海旋风侵袭，船体迅速倾斜翻沉，他和妻子紧急跳船逃生，当天晚上9时50分被粤珠渔运23291号船成功救起。现已安置在万山镇内，各部门人员均已前往慰问和了解情况。

与此同时，4月19日边检部门接通报警情，珠香1746号船船员家属报警称其弟弟的船18日下午1时从香港长洲出发前往万山渔船捕鱼，具体位置不明，至今船上八名船员仍然失联。

据了解，失联船只为珠香1746号船，长26.5米，总吨位165.97吨，船上有香港籍人员三名，中国大陆人员五名，目前皆无法联系。