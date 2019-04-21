中国童话大王郑渊洁：主动拒绝列入童书作家榜 批北大教授进校售书

去年度中国“童书作家榜”本月18日出炉，年年榜上有名、拥有“童话大王”之称的中国作家郑渊洁并没有出现在榜单内。郑渊洁随后解释，他主动拒绝入榜，是因为他质疑榜上部分童书作家销量存在“猫腻”，即通过进校园推销获得高版税收入。

《北京青年报》昨天（20日）调查发现，被郑渊洁指出的一名知名童书作者曹文轩，确实存在进校园售书的情况。面对质疑，曹文轩对另一加媒体《南方都市报》说：“让大家去判断吧。”

据中国观察者网报道，4月19日，有网友发微博就郑渊洁未上榜一事质问他。郑渊洁则在当天稍晚间发长文回应，他获悉榜单制作方首次将童书作家销售排名从榜单中剥离出来后，立即表示拒绝上榜。

制作方问他为什么，他说，中国童书销售泡沫极大，甚至和不法行为有牵连，最主要的就是有部分童书作者进入中小学兜售童书。

随后，郑渊洁提到了位于榜单第三名的北大教授曹文轩。他所列的一份温州某小学“曹文轩作品征订单”上，写着：“1、邀请到这样的知名作家进校面对面交流，某书城对我们学生的图书征订量是有要求的。2、当天有意愿与作家面对面交流、签名的孩子，请提前征订作家作品。图书没有折扣。”

榜单显示，曹文轩在2018年的童书销售所得是2700万元（人民币，下同，约545万新元）。郑渊洁说：“恭喜曹教授一年靠销售童书挣了2700万元。但是这2700万元中，有多少是曹文轩打着讲课的幌子非法进校兜售童书所得呢？”

谈及进校售书的巨大利润，郑渊洁在文中表示：“童书的批发价现在大都在四五折左右，换句话说，一本定价10元的童书，出版社以4元五角左右的价格批发给书店。而书店打着能邀请到曹教授进校园的旗号，通过老师以全定价的价格卖给学生，其中的部分价差进了谁的腰包？有没有寻租空间？会不会腐蚀我们优秀的教师队伍？”