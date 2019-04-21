吴敦义谈征召韩国瑜：承诺的事不会改变

国民党党主席吴敦义今天（21日）重申，以征召方式请高雄市长韩国瑜被动参加初选机制，“这是过去我承诺的事情，不会改变”，不过未来随着初选公告领表登记后，“恐怕还有其他人（要选）”，才会知道有哪几个候选人。

据台湾中时电子报报道，吴敦义今天在高雄出席一场活动后，被媒体问及他和韩国瑜的会面何时登场，何时协调此事。吴敦义说：“我们不是协调，而会依照党的决定”，过去他承诺过，对于韩国瑜参与党内初选，将以征召方式提给中常会，这点是不会改变的。

至于吴韩会是否私下展开，吴敦义回应时说，时间会再敲定，因为韩国瑜也称希望能从美国回来后，尽速与他见面。吴敦义也书评，他已请曾永权副主席兼秘书长去安排，时间还没有确定，以双方都方便的时间为主。

对于鸿海董事长郭台铭投入国民党总统初选，吴敦义指出，郭台铭表达愿意投入国民党总统候选人的初选机制，若能赢得初选机会，他会全力以赴，倘若他没办法胜出，也会全力支持被提名的候选人，全力帮助他们。吴敦义说：“我觉得这种风度都非常好，我们一定很公正安排初选。”

吴敦义称，韩国瑜还没做出决定，郭台铭已经做出决定，而现阶段决定初选的如立法院前院长王金平、新北市前市长朱立伦、前台北县长周锡玮等党员，将来一旦公告开始领表登记，才会知道还有哪几位候选人会参加初选机制。