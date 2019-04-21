人民海军成立70周年大会：加快推进海军战略转型

中国人民解放军海军今天（21日）在北京举行庆祝人民海军成立70周年大会。大会强调，要全面建成世界一流海军，必须始终沿着习主席指引的航向阔步前行，时刻准备为祖国和人民去战斗，加快推进海军战略转型，狠抓全面从严治党全面从严治军。

据环球网报道，经中央军委批准，今天上午，海军在京举行庆祝人民海军成立70周年大会，回顾70年来人民海军从无到有、从小到大、从弱到强的奋斗历程，总结在战斗、建设、改革、转型和军事斗争准备实践中形成的历史经验，展望在新时代征程上全面建成世界一流海军的光明前景，并对70年间为海军建设发展作出突出贡献的单位和个人进行表彰。

大会指出，70年来，人民海军在党的英明领导和亲切关怀下，紧跟党和人民事业发展步伐，紧随强军兴军奋斗历程，不断从胜利走向胜利，始终对党忠诚、听党指挥，英勇善战、敢打必胜，改革创新、勇于超越，恪守宗旨、服务大局，英模辈出，已逐步发展成为一支能够有效捍卫国家主权、安全、发展利益的强大的现代化海军。特别是党的十八大以来，在习主席的掌舵领航下，在习近平强军思想的科学指引下，人民海军高歌猛进、阔步前行，大踏步赶上时代发展潮流，发生了历史性变革、取得了历史性成就，从未像今天这样引人注目，从未像现在这样威武雄壮!

大会强调，听党指挥是根本保证，红色基因是血脉优势，备战打仗是核心价值，改革创新是动力源泉，全面从严是坚实基础。要全面建成世界一流海军，必须始终沿着习主席指引的航向阔步前行，时刻准备为祖国和人民去战斗，加快推进海军战略转型，狠抓全面从严治党全面从严治军。

大会表示，海军广大官兵将始终围绕“坚决听党指挥、加快转型发展，建成一流海军，随时准备打仗”的目标要求，坚定不移用习近平强军思想特别是海军建设重要指示统一思想和行动，确保新时代海军建设发展坚定正确政治方向;科学统筹海军转型建设，全面提高履行新时代使命任务能力;狠抓全面从严治党全面从严治军，立起新时代人民海军良好形象。将大力践行“只争朝夕、时不我待”“越是艰险越向前、狭路相逢勇者胜”“功成不必在我、功成必定有我”的精神境界和历史担当，以纪念人民海军成立70周年为新的起点，奋力跑好手中的历史接力棒，为加快海军转型发展、全面建成世界一流海军贡献智慧和力量。