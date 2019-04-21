韩国瑜发表“没军法没战斗力”言论 有台将领支持

对于高雄市长韩国瑜发表的“没军法没战斗力”言论，台湾的国防部昨天（21日）发表声明称：”国防部在政府指导下，部队纪律并未废弛，亦未影响战训本务，也确保军法于战时之功能于不坠。”不过，有将领私下挺韩国瑜的说法，并希望军事审判法的制度能再恢复，确保部队的整体运作。

据台湾《苹果日报》今天（21日）报道，国防部资深官员透露，之前就曾有中国大陆间谍被军法判处无期徒刑，因为军法回归一般司法审判，改判六年和15年。

国防部另一位资深官员说，台湾军方向来是“军令如山、军纪似铁”。不过，在马英九执政时，只因为他要求将军法审判改为一般司法审判，就让台湾军方战力瞬间降低，因为只要部队太操，就会被冠上“凌虐”。这名官员质问，未来军官怎么带兵，部队又怎么会有战力。

退役少将于北辰则认为，军法移到一般司法机关执行后出现许多荒谬判决，造成军纪涣散，也让军队失去军魂。他在面簿上强调，韩国瑜所说的“太监穿西装”是指没有军魂的军人，因为即使具备再好的装备，仍然没有战力，因为战力的构成是指“人员编组+武器装备+严格训练”，质问没有军法规范，如何由“民转为军”。于北辰认为，应该检讨的是三军统帅，韩国瑜只是将袍泽的痛苦诚实地说出来。