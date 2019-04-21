西安奔驰车主维权后反被维权 商户：一码归一码

中国西安奔驰车主维权事件曝光后，维权车主如今反被维权。有自称是受害商户表明，一码归一码，只希望能拿回被拖欠的款项。

据中国澎湃新闻今天（21日）报道，上海爱琴海购物公园“竞集守艺人”美食城的一些商户们看着电视镜头中维权成功的W女士（化名）时说，他们认出那位车主就是曾经“竞集守艺人”美食广场的运营人员薛某，此前已经失联了大半年。

因为失联，美食广场的商户纷纷停止营业，当初投入的大量资金也不知所踪。据商户们统计，美食广场的运营方共拖欠约20家商户及供应商，共计至少575万元（人民币，下同约116万新元）。

“我们的诉求就是返还我们投入的资金以及两个月的营业额，同时希望薛某出面说明情况。”商户曹女士表示自己的诉求很简单，然而要实现起来太艰难。

曹女士告诉记者，他们和上海竞集文化发展有限公司于2018年1月签下了联销经营合同，经历了五个多月的精心筹备，于当年6月15日正式开店。原本想安心做生意的曹女士不曾想到，两个多月后的8月17日起，她便与当时招募他们入驻的运营方薛女士和徐先生失去了联系。

2018年9月15日至20日期间，美食广场内的各商户纷纷停止营业。

曹女士向记者出示了当时签订的合同文本，原来该美食广场内商户使用的付款码都是竞集公司提供的收款码，而且无法修改，每月的营业额都是直接打入竞集公司的企业账户，商户只能等竞集公司扣除25%的租金费用后返还营业额。而竞集公司一旦失联，他们的流水就此消失，“营业一天亏一天”。据商户透露，竞集公司扣除的营业额在实际情况中远不止25%。

一家汤圆店的商户方女士告诉记者，她家首月的营业额有1.5万元，然而竞集公司以人工费用、运营费用变动等原因，最终只返还了2500元的营业额。

还有一些商户在自己组织的微信维权群内表示，营业的两个多月都没有收到应当返还的营业额。

接受澎湃新闻采访的多位商户表示，2018年8月17日起，他们通过各种方式都无法与美食广场运营人员薛某以及竞集公司总经理徐某取得联系。据曹女士回忆，部分商户得知，薛某在上海住处位于徐汇区某处，他们便经常前往小区周围，寻觅薛某的身影。

2018年10月16日，有商户在徐汇某小区附近遇到了薛女士，并要求赔偿。薛女士选择报警，双方在派出所进行协商调解。

商户方女士透露，当时，薛女士的律师高某到场记录，薛女士表示会履行合同义务，然而，当晚薛女士被徐某接走后，再次失去了联系。

直至2019年4月初，商户们看到一女子在西安奔驰4S店内为自己维权的新闻登上热搜。“我们当时看到视频，一眼就认出了是她，不管是声音还是长相都一致。”商户方女士说，当时不少商户以及施工方就前往西安寻觅，并且在微博上发文试图维权。

商户们的维权行动经媒体报道后，不少网友表示，薛某只是竞集公司的监事，并非股东，为何商户们要“追着”薛某不放。

商户曹女士对此说：“2017年底，前来跟我们接触，并进行招商宣传的就是薛女士，她向我们传递了‘一起做美食博物馆’这个理念，而且在合同上签字的也是她。”因此，很多商户认为薛女士应当对他们负责。“我们每个商户付出了大概20至30万的入场进驻费，5万的押金。”曹女士说，入场费根据店面大小为22.5万元至29.5万元不等，售卖汤圆的方女士由于店铺较小交了22.5万元的入场费，经营淮扬菜的王涛先生交了29.5万元。

王涛先生也接受了澎湃新闻的采访，他表示，薛某在当时招商时，出示的名片是竞集公司的运营总监，很多招商细节都是薛某和商户敲定的。而在西安维权时，表示是薛某家属的徐某也有参与招商，其当时的身份是竞集文化发展有限公司创始人及总经理，这是大家“追着”薛某和徐某的原因。

此外，美食广场内的洗碗工等工作人员以及店铺的装修施工方，也是由竞集公司招募并发放工资的，不少人员表示，并没有拿到自己的工资。4月20日下午4时，一位美食广场的施工方代表告诉记者，竞集公司曾要求分十期支付工程款，“施工完成后他们只支付给我们一期”。

根据商户向记者提供的一张表格显示，据“竞集守艺人”债权人统计，竞集公司共欠下商户、员工以及施工方钱款至少575万余元。

商户们的资金去向不明，上网维权却遭到网友的辱骂。记者注意到，很多上网维权的商户被网友认为是“奔驰公司派来的水军”。

商户方女士表示，自己真的是很无奈，“我也认同薛某向奔驰维权的方式，但不代表她就是个十全十美的人，至少在我这边她就是不守信用的。”

曹女士透露，美食广场内的商户大都是小本经营，不少还是初次创业的大学生，人均30多万的投入，亏损基本上就是“倾家荡产”了。“哪里有钱请律师来起诉？”曹女士称，经媒体报道后，终于有律师前来伸出援手，表示愿意低价提供代理诉讼服务，有些商户已经启动了法律维权途径。

商户曹女士和王涛先生也都确认，自己从未获得过奔驰方的相关联系，并非网传的“水军”或者“黑子”，只是同样的维权人。曹女士说，“网友的逻辑不太对，奔驰已经和薛某达成了赔偿协议，肯定希望这事情尽快被淡忘，怎么还会来找我们当水军”。