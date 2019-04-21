以免试招收等方式北上求学香港学生人数 今年创八年新高

有中国官媒称，今年不少香港青年选择加入“港生北上”的求学热潮，并引述数据称今年通过中国大陆部分高校免试招收香港学生计划、港澳台联招、自主招生报名的香港学生达10433人，创八年新高。

据中国《人民日报海外版》今天（21日）报道，近年来，大陆学生“赴港热”在降温，港生北上蔚成风气。一是因为大陆高校的学历在香港认可度越来越高，二是北上求学的港生熟练掌握“两文三语”（即中文、英文书写，英语、粤语、普通话口语）、熟悉大陆和香港情况，越来越受到大陆和香港企业的青睐。尤其随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》全文公布，大湾区巨大的发展潜力吸引着越来越多的香港学生北上升学。

报道称，大湾区的磁吸效应，使得广东省院校成为香港学生关注的重点。中国教育留学交流（香港）中心统计显示，今年报考大陆高校的港生中，在前四个志愿选择报名前往广东省大学的学生，不仅没有随着文凭考试考生的减少而下跌，反而由2018年的5355人增至2019年的5755人，增幅近10%。

香港共有10所法定大学，而参加文凭考试的考生每年大概为七八万人，竞争相当激烈。因此，大陆众多优质高校为香港青年提供了更多升学机会。2019年，大陆新增了七所参与“免试收生计划”高校，包括中央音乐学院、中央戏剧学院、中央美术学院、湖北大学、广东海洋大学、长安大学和兰州大学，部分新增的院校开办了香港高校未能提供的课程，为香港学生提供更多元化的学科选择。