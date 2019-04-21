中国大陆学者李毅：大陆不超过10年内将用“北平模式”统一台湾

中国大陆学者李毅昨天（20日）通过越洋视讯方式参加新党在桃园市举办的一场论坛。他分析，大陆将在不超过10年内采用“北平模式”统一台湾，也就是以武逼统，相信届时台湾领导“百分之一百”会签下两岸统一协定。

据台湾《联合报》报道，李毅在论坛上说，与民进党人士会面“铁证如山”，民进党确实想在不承认九二共识前提下，和大陆联系，但大陆完全拒绝。

至于自己被称为武统学者，李毅说“这是民进党的污蔑”，并称他发现在台湾喊出统一的人，是过街老鼠人人喊打。

李毅称，北京不超过十年会采用“北平方式”解决台湾，“不签和平协议就武统台湾”，北平方式是大军压境，以武逼统，拿出和平协议“不签就打”，评估百分之一百台湾领导会签。

新党副主席李胜峰说，李毅教授个人立场，不代表新党立场，新党不同意以战逼和，“不轻易放弃和平”，希望两岸签署和平协议，以统一为前提，再来讨论终极安排，台海在永远和平的环境之中，争取时间，下一代才有讨论空间。

另据《自由时报》报道，陆委会对此回应时说，相关政党政治诉求毫无国安理念，没有善尽政党社会责任，其连线武统人士鼓吹宣扬战争的言论，只是哗众取宠、自取其辱，完全无法得到台湾民众的认同。