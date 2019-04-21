称要让前妻斗气 广东男子拍女儿疑似被虐照片与视频

中国广东省一名男子声称为了让前妻斗气，故意拍摄年幼女儿疑似被虐待的照片与视频，而这些图片与视频随后在网上流传。

综合中国新浪新闻、《新京报》《南方都市报》和中国青年网报道，4月18日上午，有网友爆料称，广东省潮州市潮安区彩塘镇一女童疑遭虐待，并附有照片、视频。网上流传照片和视频中，一短发女童被关在一个笼子里或被绳状物拴住，或女童躺在地上被人用脚踩在脸部。此外，还有女童和另一女性身体出现淤青的照片。爆料网友称，女童长期被家人虐待。

当日晚间，潮安区警方发布通报称，照片系女童父亲故意摆拍，目的是发给前妻许某斗气，经法医检查，女童身体并无外来暴力伤害痕迹。

从网友爆料提供的视频和图片中，记者看到，一名短发女童躺倒在地，被一成年人用脚踩在脸部，疑似被人用绳子拴在脖子上，甚至被关在一个笼子里。还有图片显示女童手部有明显淤青，疑似遭虐待。

另有一名成年女性手臂、脸部和身体有多处淤伤，疑似长期遭遇家暴。

当晚，潮安区警方在其官方微信公众号“平安潮安”发布通报称，经初查，彩塘县人许某潜、许某婷原是夫妻，去年底协议离婚后，次女小许随父亲生活。据许某潜交代，今年初，他故意通过摆拍，拼凑相关图片、视频发给前妻，目的是跟其斗气。

据法医检查，网传的肢体淤青等相关照片并非女童小许的，其身体未发现外来暴力伤害痕迹。目前，警方正在进行开展一步调查核实。

4月19日，潮州市妇联与潮安区、彩塘镇妇联，潮州市维权站律师和心理专家等，来到涉事女童家探访。女童父亲许某潜承认自己在这件事上的做法是不对的，决心以后一定会改正，好好对待女儿。母亲许某婷向妇联工作人员反映目前女儿的身心状况是正常的。

对于“摆拍”这一说法，不少网友表示松了一口气的同时又并不能安心。

《新京报》就此发表评论称，如果不惮以最坏的恶意揣测，一个将孩子当作工具关在笼中，以此作为和前妻斗气筹码的父亲，平时又会如何对待孩子。

评论也指出，哪怕其父并无殴打历史，女童身上没有伤，也不意味着没有造成伤害。囚笼、脚踩之类精神层面的侮辱，完全可能对女童心理造成巨大创伤。