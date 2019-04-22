西安奔驰女车主回应“携款700万私逃”：将取证调查谁在诬陷我

据《生活报》消息，西安奔驰维权女车主王静日前在维权后卷入债务纠纷，甚至被指“诈骗”、“携款700万私逃”。对此，4月21日，王静透露，对于那些声称被竞集公司拖欠钱款的维权者，她已经委托律师跟大家沟通。“我个人没有诈骗，没有携款私逃，没有被追债，没有躲起来逃债，请相关部门协助我的律师做调查，究竟是谁在诬陷我。”她表示，对于说其是诈骗犯、携款私逃、被追债的造谣者及泄露其个人信息的人，将根据相关法律法规追究到底。

至于造谣者及泄露其个人信息的人是否是维权商户，王静的代理律师正在开展取证。而对于商户维权的情况，王静表示，其律师也会跟维权商户沟通。对此，维权商户表示，商户们曾为了确认奔驰维权车主是否为拖欠其钱款的公司经营者开展调查，但不存在故意泄露其个人隐私的情况，至于双方涉及的欠款纠纷，希望能当面沟通。

从奔驰维权当事车主到成为商户维权的对象，王静说，作为奔驰维权事件的当事人，她不想蹭热点，想安安静静过日子，“但为何硬要扣一个诈骗犯的帽子给我，并且把我个人信息全部发在网上，请问，谁来保护我的安全？‘1000万诈骗犯’、‘700万携款私逃’这些谣言的制造者是谁，背后原因是什么？网络言论是自由的，但不是利用网络媒体作为谣言的传播地，对侵犯我隐私权和名誉权，对此，我的律师会根据相关法律法规追究到底。”

被卷入欠款纠纷的王静强调，她不是诈骗犯，没有携款私逃，没有被追债，“涉及这三种说法背后的造谣者，会委托律师取证，如果有确定的证据能明确对方身份，肯定会根据相关法律法规追究到底”。

此前，因坐引擎盖维权被关注后，王静收到过恶意骚扰短信，她呼吁公众关注奔驰维权事件本身，不要过多关注其个人，也不要对其贴标签。“真心不想成为（大家关注的）热点，所以之前都假装没看见，本来以为蹭个热点的话过几天就没了，谁知道愈演愈烈，不顾事实，一场闹剧。”王静说，虽然有些言论她没回应，但文章都看到了，“评论我也看过了，至今多数网友能够公正客观评论，我很欣慰，感谢公正的网友”。

4月21日，王静的男友陈先生（化名）表示，目前正在配合律师做证据收集和准备的工作。“我们已经把企业相关的材料和证据交给了律师，先把人和企业分开，然后再把企业的纠纷拿出来说一说，谁对谁错，谁在撒谎，谁应该赔偿谁的损失。”

谈起从奔驰维权到现在“被维权”，陈先生无奈地表示，奔驰维权的时候他们就始终坚持着讲事实讲依据的原则。“当时我们也没有要求奔驰的赔偿，也没有硬要退一赔三，我们就是觉得事实是什么，那就按照规定来就行。”现在变成了“被维权”的对象，陈先生仍然表示要坚持这样的原则。“奔驰维权的时候我们后期有网友的支持，显得很强大，我们也没有因为强大而要求更多。现在也是一样，不管对方是强大还是弱小，我们都认为要讲事实讲依据。”

随着事件的不断发酵，陈先生表示“挺累的”。“这段时间也是感觉经历了大起大落，从‘英雄’到‘狗熊’，从‘正义’到‘骗子’，就当是修心了吧。”