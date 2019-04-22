质疑华为P30 Pro拍月亮“P图” 中国网媒主笔被炒

华为推出P30及P30 Pro两款新手机，其中P30 Pro的一项主打功能就是高达50倍的变焦，声称可清晰拍摄月亮。中国北京网媒“爱否科技”一名主笔上周拍片质疑P30 Pro拍摄月亮时涉嫌“P图”（利用Photoshop修图），甚至把贴在月亮上的内裤图案修改成月球环形山模样。爱否科技之后发表声明，称华为是“通过优秀算法”得到更多照片细节，批评该主笔误导观众，“给整个行业造成了不良影响”，决定即时解雇他。

据香港《明报》昨天（21日）报道，涉事主笔王跃琨上周六（13日）在微博上载片段，称把一张月亮照片中月亮的纹理抹去，放上爱否科技的标志，用华为P30 Pro手机拍摄“月亮 ”后，标志变成月亮纹理。王跃琨留言称：“我觉得AI也好，P图也罢，把原来图片上没有的东西加进出，然后告诉你说这是‘拍到了’，不是造假是什么？”

王跃琨也尝试调整月亮照片的曝光度，使照片中的月亮纹理消失，甚至把内裤图案加到月亮照片上，再用华为P30 Pro手机拍照，所得照片中的月亮还是重现纹理，或“给它处理成环形坑的样子”。他认为，华为P30 Pro手机拍出的月亮照片，是“AI计算出来的”，比“原始月亮”拍出更多细节。

爱否科技周二（16日）发表声明，批评王跃琨提出“华为对月亮照片进行算法优化的行为是一种造假”，说法“严重错误”。公司称华为P30 Pro拍摄月亮时，是先使用50倍变焦“解决了‘拍到’的问题”，再“通过优秀算法完善出了更多的细节，在并未脱离真实的前提下，使得P30 Pro的得到了比友商更好的拍摄效果”。

爱否科技也指王跃琨测试华为P30 Pro拍摄月亮时，“实验准备不足，测试过程不细，结论下达武断，并利用在公司就职期间积累的粉丝影响力，在个人微博上误导观众，煽动情绪，严重违反公司的相关规定，也给整个行业造成了不良影响”。公司决定责令他删除所有相关微博，并即时解雇他，而曾转发相关微博的爱否科技首席执行官彭林和首席运营官王亮也被罚扣除当月全部工资。

报道也引述《观察者网》周五（19日）的消息称，王跃琨被解雇后，有网民多番测试华为P30 Pro拍摄功能，发现手机拍摄月亮时有“‘无中生有’”的能力”，甚至把外形像月亮的冥王星图片，以及放在圆形外框中的《出师表》都“拍”成“月亮”。《观察者网》的报道质疑华为确实有“P月”。