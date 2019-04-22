黑龙江逾2700亩林地被违法毁林种人参

中国黑龙江省的一个镇被曝出原本超过2700亩的林地被违法毁林种人参。

据中国上游新闻11日报道，有网民反映称，黑龙江省尚志市帽儿山镇一大片国有、村集体所有林地，在没有采伐手续的情况下被砍伐上万亩。他曾多次向当地国有林场管理局、林业局、林业公安局反应情况，仍未得到处理。

报道称，游新闻记者4月初上来到尚志市帽儿山镇调查发现，此地确有多处林地被砍伐，变成了大面积的参地（种人参）。其中较大的一处参地，面积达到40公顷，犹如在茂密林地中开了个巨大的“天窗”。

据悉，黑龙江曾发布文件，禁止以任何形式开垦林地种植人参等药材，并要求侵占林地必须在2015年底前收回还林。

报道也引述举报人的消息称，被毁林的土地面积达6000亩。

另据中新社报道，黑龙江省尚志市委宣传部昨天（21日）对此在官方微博通报称，目前已核实毁林种参地块79块，面积2722亩。

通报称，通过卫星遥感照片对比，对尚志市帽儿山镇孟家村毁林种参情况进行现场勘验，已核实毁林种参地块79块，面积2722亩，其他正在调查核实中。

目前，黑龙江省森林公安局尚志分局已立案侦办案件七起，对六名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，一名犯罪嫌疑人被移送起诉；尚志市森林公安局已立案侦办案件三起，对三名犯罪嫌疑人采取强制措施。联合调查组分别围绕失职失责、违纪违法等问题，对涉事各层级、各单位及各相关责任人全面展开调查，依法依规严肃处理。

此外，联合调查组将对各毁林种参地块分类鉴别，并根据核查结果和造林技术规程要求，组织制定造林还林工作方案，启动生态修复工作。目前，造林工作已陆续实施。

通报还称，下一步，联合调查组将加快涉事案件查处，依法打击违法犯罪行为，依规依纪对有关涉案党政干部和责任人进行严肃查处；继续推进生态修复工作，对毁林种参地块，按照谁破坏，谁恢复的原则，加快恢复植被；在调查处理帽儿山镇孟家村区域问题的同时，对工作范围内类似情况开展全面调查摸底，凡有问题的都要依法依规调查处理；更加注重发挥群众和媒体监督的作用，对发现的问题，不回避、不隐瞒，正确对待、严肃处理、认真整改。