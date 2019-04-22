有干部答不出“四个意识”等问题 黑龙江交通厅党组整改

中共黑龙江省委第八巡视组去年在巡视黑龙江省交通运输厅时，有干部被发现回答不出“四个意识”“三会一课”等问题。该厅党组于是对此进行整改。

据中国澎湃新闻昨天（21日）报道，根据黑龙江省委统一部署，2018年6月27日至7月27日黑龙江省委第八巡视组对黑龙江省交通运输厅党组进行了巡视，2018年11月7日向省交通运输厅党组反馈了巡视意见。

按照党务公开原则和巡视工作有关要求，黑龙江省交通运输厅党组2019年4月19日在黑龙江省交通运输厅网站发布《中共黑龙江省交通运输厅党组关于巡视整改阶段进展情况的通报》，将巡视整改阶段进展情况予以公布。

《通报》提到，针对基层支部学习走过场，省航务局、高管局、航运公安局有多名干部回答不出“四个意识”“三会一课”等基本知识的问题，黑龙江省交通运输厅党组坚持把抓好基层支部学习教育工作作为全厅党建工作的重点。

黑龙江省高管局、航运公安局是黑龙江省交通运输厅厅直单位。而在2018年黑龙江省机构改革中，黑龙江省航务管理局行政职能划归黑龙江省交通运输厅，调整后黑龙江省航务管理局更名为黑龙江省航务事业发展中心，主要承担航务事业公益服务工作。黑龙江省航务事业发展中心目前也是省交通运输厅直单位。

针对上述问题，《通报》提出了四项具体整改措施。

第一是厅直属机关党委成立督导组对三个单位整改落实工作进行督导检查，对加强党员干部理论知识的学习提出具体要求，要求由支部书记对党员的基本理论知识进行考试把关，做到应知应会，三个单位严格按照要求现已整改完成。

第二是为全厅所有党支部购买《中国共产党支部工作条例（试行）》，制发《党支部工作规范》《党委办公部门工作规范》《全面从严治党有关知识问答》《党的十九大精神新提法新举措》等学习手册，强化了基础知识的学习，保证了学习教育的落实到位。

第三是充分发挥“龙江干部教育”网上学习平台、“互联网+微学堂”、《黑龙江交通报》党建专栏等有效载体，目前累计推送学习篇目12篇、学习科目36节、党建工作信息164条、体会文章18篇、经验交流文章56篇，为广大党员干部搭建了自我学习、自我辅导、自我提高的平台，切实提升广大党员干部的理论知识水平。

第四是加大了督导检查力度，2018年先后两次开展党建督导调研和党建考核工作，共听取专题汇报38次，开展座谈交流38次，查阅学习笔记600余本，检查佐证材料300余份。在年底的厅直系统党建考核中，在谈话环节加入应知应会知识问答，在全面验收全厅党建工作责任制落实的基础上，认真梳理厅直各单位党建工作存在的问题不足和薄弱环节，厅机关党委逐一下发了党建工作考核反馈意见，要求各单位按照时间截点，抓好整改落实。