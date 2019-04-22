三星折叠屏手机上海发布会临时取消

三星中国方面昨天（21日）证实，原定于后天在上海召开的三星Galaxy Fold折叠屏手机发布会临时取消。

据中国澎湃新闻报道，接近三星的相关人士解释，三星Galaxy Fold的发布会是被推迟了不是取消，主要原因是因为之前美国媒体评测的Galaxy Fold有几台出了点问题，另外正值上海车展期间，酒店和场地都有点问题，因此中国区决定延后发布会。

三星在今年2月20日发布了全球首款折叠机三星Galaxy Fold，这款机器定价为1980美元（约2684新元）。三星在机器在正式上市前已经给多家媒体试用和评测，其中多家美国媒体的评测机出现屏幕不同程度的损伤、划痕甚至屏幕凸起等现象。

三星随后表示，公司已经收到了一些样机主屏幕的报告，将彻查这些部件，以确认故障原因。三星还解释，有些评测人员撕除了屏幕上的一层膜，造成了屏幕的损坏。Galaxy Fold主屏幕上的保护层是显示屏结构的一部分，旨在保护屏幕免受意外刮伤。移除保护层或在主显示器上添加粘合剂可能会造成损坏。

三星中国最近也把机器交给了多家中国科技媒体进行评测。上述接近三星的相关人士表示，中国给出的评测机没有反映出现美国的类似情况。

三星Galaxy Fold原定于4月26日在美国上市，中国区也近日上架官网即将上市销售。不过，评测机故障是否对导致三星Galaxy Fold上市销售时间也延后，三星中国方面没有给出明确说法。