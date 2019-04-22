陈明通称否认说过两岸关系可参考欧盟模式等其他方式

台湾媒体今天（22日）报道，陆委会主委陈明通在专访中谈及两岸关系定位时说，只要不涉及消灭台湾方面的主权地位，还是可以参考其他方式，例如欧盟模式、独立国协模式，甚至建交，变兄弟之邦。陈明通今早时却称“这不是政府政策”，个人也没有这样的想法。

据台湾《苹果日报》报道，立法院内政委员会今早审查《台湾地区与大陆地区人民关系条例》修正草案。对于抛出两岸可朝建交、欧盟或兄弟之邦的方向进行，陈明通在会前受访时说，关于台湾《自由时报》专访提到的标题，政府没有讨论过这个事情，也没有这个政策，主要是强调“主权国家地位”跟民主宪政体制，不能作为协商的议题，要捍卫主权地位，任何政治谈判也不能有前提。陈明通说：“过去社会有这样的说法，我们尊重这样的看法。”

有媒体追问，个人认为是否可行，是否会提出来讨论。陈明通重申：“尊重社会有各种讨论，你们都知道是谁提过。”陈明通再次指出，标题不是他的意见，也不是政府政策，最重要是捍卫台湾方面的主权不能作为协商议题，那些只是别人说过的议题，陆委会都尊重，“我没有抛出这个（议题）出来”。

被媒体问及他是否也认为两岸建交不可行，陈明通说，他只是举例社会有这样的看法，“你也知道是哪些人讲的嘛”。