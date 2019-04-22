美国在台协会：美国农业部将首度筹组贸易访问团到台湾

美国在台协会（AIT）今天（22日）发布新闻稿表示，美国农业部将首度筹组贸易访问团到台，由美国农业部海外服务署署长艾斯里（Ken Isley）担任团长，率领49位美国农产企业及农场组织的代表于4月22日至25日到台北访问。

据中时电子报报道，此次农业贸易访问团是AIT全年度活动的一环，以庆祝台湾关系法生效以来40年的美台伙伴关系。AIT表示，为彰显美台友谊多面向的合作，每个月AIT将聚焦于美台合作的特定一个面向，4月是AIT的“贸易与投资月”。

AIT转述艾斯里的话表示，台湾和美国拥有长久且良好的商务关系。台湾是一个仰赖进口的经济体，对美国农产品喜爱有加，因为美国农产品品质优良、价格实惠且安全，以上种种对美国出口业者来说都是绝佳的机会。

此次访团成员将参与特定主题的企业对企业会议、深入详尽的说明会及实地访视，以了解台湾市场的运作模式，并在商务往来中做出成功的定位。

除了率领下列公司及组织的代表外，艾斯里也将由美属萨摩亚农业局局长Filifaatali M. Fuiava、爱达荷州农业厅厅长顾雅莉（Celia Gould），及乔治亚州和内布拉斯加州农业厅官员陪同出访。