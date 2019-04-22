彭博专栏：我所了解的郭台铭 不会成为中国大陆中意的台湾主政者

在跟踪报道富士康科技集团（台湾称鸿海科技集团）近二十年之后，我注意到一个现象，即这家苹果公司iPhone手机的台湾代工企业，其创始人暨董事长郭台铭是一位实用主义者。

虽然他经常表达对诸如税收等政策的看法，但他还是将政治留给了政治家们。富士康的大部分生产设施和员工都在中国大陆，台湾人要在那里好好做事，最佳的方式就是置身于两岸冲突之外。

现在他想要成为台湾总统。郭台铭表示，他将寻求反对党国民党的总统候选人提名，以支持台湾海峡两岸的和平。我相信他。我也相信北京方面很可能认为他恰好是他们需要的坐镇台北的那种人。不过，中国大陆领导者合理控制自己的期望值将是明智之举。

在宣布参选台湾总统之时，郭台铭说他的核心价值为“和平、安定、经济、未来”。这些话正是北京希望从一位台湾领导人那里听到的：大陆当局推动两岸统一恰恰也是提出这些理由。

请注意，他并没有提出具有鲜明台湾特色的主题，例如民主、人权或言论自由。虽然他还没有直言，但是他似乎暗示，对于台湾应该走哪条路，他会愿意遵守北京划下的线。

要理解郭台铭的盘算，了解国民党本身很重要。尽管尝试改革，但是从字面上看，它仍然是中国国民党。它试图争取更多台湾本地民众的支持，但是它的内心和灵魂仍留在中国大陆。要想赢得国民党的提名，郭台铭必须说服该党的普通成员认同他，认为他是比现在的超级明星韩国瑜更好的人选。

（本文作者Tim Culpan是彭博专栏作家，专注科技领域。他之前在彭博新闻社报道科技新闻。）