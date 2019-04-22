韩国瑜：最快明天将针对2020参选与否发表声明

高雄市长韩国瑜稍早出席欧洲商会餐会，在会前受访时对于参选总统与否的声明稿，韩国瑜说最快明天会发表声明。韩国瑜表示，他正在草拟声明，由于内容字字推敲，还在与内部讨论，最快本周就会发表，负责任的向外界说明；至于目前民调勇冠群雄，韩国瑜认为，这几趟出访，感受到海内外对中华民国的期待，可能反应在民意上，“但是，我觉得我们尽量做吧！”

据《中时电子报》报道，韩国瑜22日中午参加欧洲商会餐会，会前接受媒体访问。他日前曾表示将针对2020参选与否发表声明，今日进一步指出，这份声明内容主要有几个涵盖面向，包括第一感谢海内外的关切，第二说明对党内初选的态度，第三阐述对中华民国未来的担忧跟挂心，第四则提到高雄未来的发展需要怎样的帮助，如何蜕变与跃升，让高雄市再起。

他说，正在草拟声明，由于大家都很关切，过去这段时间对于2020大选非常多人关心韩国瑜，他应该负责任发个声明，代表我的态度，声明稿可以说是字字推敲，因为他觉得这是很重大的事情，到时候一定会跟大家做清楚的报告。

至于发表时间，韩国瑜说原本希望在明天，但现在因为内部仍在持续讨论，但这星期一定会出来。

媒体指他目前民调仍是最高，比最近表态参选的郭台铭还高，韩国瑜再度感谢各界对他的关心，这趟去美国，之前去新加坡、马来西亚，大陆深圳、厦门、港澳，海内外侨胞、台商都很关心2020中华民国走向，有些感情跟期待投射在他身上，也许反映在民意上。

有些韩粉力拱韩国瑜选总统，甚至扬言烧党证，韩国瑜呼吁所有支持者能够冷静、理性一点来看，政治不适合过度激烈，对和谐的社会来说没有正面帮助，应尽可能让台湾社会和谐、冷静下来，静静观察整个台湾政治局势的走向。

他拜托所有支持韩国瑜的民众、网友，能尊重他讲的“爱与包容”，不要有过激的文字表述。